立委揭移工地下匯兌1年500億 詐騙層出不窮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立委郭國文（左2）、林楚茵（右）、鍾佳濱（右2）與張宏陸（左）24日在立法院舉行記者會，指越南移工遭地下匯兌者詐騙血汗錢案例層出不窮，不受監管的資金更成為體制漏洞，呼籲行政院跨部會加強防範。中央社記者王飛華攝 112年3月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北24日電）越南移工遭地下匯兌者詐騙血汗錢，層出不窮，凸顯地下匯兌侵害移工權益，不受監管的資金更成為體制漏洞，甫成立的立委「打詐小組」今天舉行記者會，呼籲行政院跨部會加強防範地下匯兌。

由多名民進黨立委共同成立的「打詐小組」在上午舉行「一年消失500億，揭密詐騙移工與地下匯兌手法」記者會，揭露地下匯兌詐騙外籍移工血汗錢，要求政府加強查緝。

小組成員民進黨立委郭國文表示，根據勞動部民國111年底資料，越南籍移工約25.61萬人，人數最多，高於排名第2的印尼籍移工（25.01萬）。111年外籍移工薪資匯到越南的金額僅1.17億美元，匯到印尼卻高達17.48億美元，兩個相差超過16億美元，根據匯率換算後推估，移工走地下匯兌的金額一年超過新台幣500億。

郭國文說，移工有因為語言和資訊隔閡，導致無法辨識業者是否為合法，其次是，地下匯兌業者透過較好的匯率跟較低手續費吸引移工。據他了解，3月中新台幣兌越南盾匯率大約是1：765，黑市可以提供1：780方案。

郭國文說，地下匯兌業者大多挑選在科技大廠發薪日，直接到廠房或移工宿舍收取現金，並透過越南當地帳號直接轉帳，規避金融監理。另一種是人力仲介業者在辦理薪資結匯代辦時，以代辦之名，行地下匯兌之實，自己做起非法匯兌。

民進黨立委鍾佳濱表示，目前勞動部僅負面方式提醒移工別用地下匯兌，恐怕效用有限。勞動部應該提供移工合法匯兌管道，避開地下匯兌陷阱。此外，透過提供移工非法匯兌檢舉獎金與管道，增加檢調情資來源。

民進黨立委林楚茵表示，金管會核准的2家小額匯兌業者所申報的客戶數僅38萬人，只有全台移工數一半，代表多數移工透過便利、快速、手續費低的仲介匯兌APP。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於立委的說法，受邀出席的勞動部勞動力發展署副署長賴家仁表示，在正面表列匯兌合法管道的宣傳上，金管會可以馬上進行，金管會銀行局科長向淑文說，未來和勞動部合作，做一站式服務的宣導，加強合法管道的資訊揭露。

中央銀行外匯局襄理陳建道說，目前移工超過5成都還是透過人力仲介業者代辦，目前可以等更多業者納入移工薪資匯兌行業，將該行業規模擴大後，透過自然競爭慢慢萎縮代辦的業務量。（編輯：蘇志宗）1120324