更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 政治

綠議員質疑藍議員攜幼女進議事廳 民進黨：致歉檢討

2023/3/25 12:16（3/25 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市國民黨籍議員李中岑（右）日前將幼女帶進議事廳遭遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋質疑。民進黨25日表示，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，做必要的檢討。（圖取自facebook.com/chungtsenLi）
台南市國民黨籍議員李中岑（右）日前將幼女帶進議事廳遭遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋質疑。民進黨25日表示，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，做必要的檢討。（圖取自facebook.com/chungtsenLi）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北25日電）台南市國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳，遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋質疑，民進黨今天表示，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

台南市議會臨時會開議，國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳後，遭民進黨籍議員李宗翰、周嘉韋質疑，李中岑昨晚在臉書（facebook）發文說，「這類事情在民主社會的國外，是一件被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺」，立刻引起熱議。

民進黨發言人林楚茵今天表示，對於黨籍議員相關言論對當事人造成的不尊重，昨天黨中央已第一時間聯繫議會黨團進行了解，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，同時做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

林楚茵表示，一樣是女性政治工作者，她感同身受，母親時常被預設是孩子的主要照顧者，這往往也導致女性在生育後，面臨事業和家庭，或者是兩頭燒的決策和困境。

林楚茵指出，民進黨在2016年、由時任立委余宛如帶頭提案，主張立委跟行政官員可將3歲以下嬰幼兒帶入議場，並改善立院育兒措施，也獲得總統和其他委員支持，讓議案順利通過，讓在立院的工作同仁，可以在工作和家庭取得平衡。

此外，民進黨也致力推動「就保法」、「性平法」的修正，鼓勵父親參與育兒，除了讓男性共同承擔育兒責任，也能享受和孩子成長的快樂。

林楚茵認為，無分政黨，作為政治工作者應該為創造友善育兒環境貢獻心力，從立法到政策執行，讓生育及照顧者擁有堅強的社會後盾。對此民進黨也再次呼籲，包括國會及地方議會，都應該更加重視育兒的環境，強化性別平等的意識，為進步價值的目標一起努力。（編輯：張均懋）1120325

#李中岑
#李宗翰
#周嘉韋
李中岑
藍聲援李中岑帶幼女進議場 批綠營喊平權非真心台南議員帶幼女進議事廳引熱議 聯席審查會不反對
林楚茵
民進黨迎戰2024 新增發言人林楚茵卓冠廷因應新局 金融機構危機處理要點睽違15年將修法
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族