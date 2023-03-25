綠議員質疑藍議員攜幼女進議事廳 民進黨：致歉檢討

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台南市國民黨籍議員李中岑（右）日前將幼女帶進議事廳遭遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋質疑。民進黨25日表示，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，做必要的檢討。（圖取自facebook.com/chungtsenLi）

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（中央社記者溫貴香台北25日電）台南市國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳，遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋質疑，民進黨今天表示，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

台南市議會臨時會開議，國民黨籍議員李中岑將幼女帶進議事廳後，遭民進黨籍議員李宗翰、周嘉韋質疑，李中岑昨晚在臉書（facebook）發文說，「這類事情在民主社會的國外，是一件被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺」，立刻引起熱議。

民進黨發言人林楚茵今天表示，對於黨籍議員相關言論對當事人造成的不尊重，昨天黨中央已第一時間聯繫議會黨團進行了解，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，同時做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

林楚茵表示，一樣是女性政治工作者，她感同身受，母親時常被預設是孩子的主要照顧者，這往往也導致女性在生育後，面臨事業和家庭，或者是兩頭燒的決策和困境。

林楚茵指出，民進黨在2016年、由時任立委余宛如帶頭提案，主張立委跟行政官員可將3歲以下嬰幼兒帶入議場，並改善立院育兒措施，也獲得總統和其他委員支持，讓議案順利通過，讓在立院的工作同仁，可以在工作和家庭取得平衡。

此外，民進黨也致力推動「就保法」、「性平法」的修正，鼓勵父親參與育兒，除了讓男性共同承擔育兒責任，也能享受和孩子成長的快樂。

林楚茵認為，無分政黨，作為政治工作者應該為創造友善育兒環境貢獻心力，從立法到政策執行，讓生育及照顧者擁有堅強的社會後盾。對此民進黨也再次呼籲，包括國會及地方議會，都應該更加重視育兒的環境，強化性別平等的意識，為進步價值的目標一起努力。（編輯：張均懋）1120325