日枝久贈李登輝「正論大賞特別賞」 李安妮代替受獎

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（中央社記者陳俊華台北26日電）李登輝基金會今天說，2019年前總統李登輝獲「正論大賞特別賞」，卻因病逝無緣赴日受獎；富士產經集團會長日枝久上午到五指山公墓致贈銅像，並由李登輝基金會董事長李安妮接待。

李登輝基金會透過新聞稿表示，2019年12月10日，時齡96歲的前總統李登輝榮獲第35屆「正論大賞特別賞」，表彰他對中共軟硬兼施的政治手腕之外，並推崇其保留日本人在戰後失去的「日本精神」，以及推動台灣民主化信念。

李登輝基金會指出，李登輝在獲知受獎後表示非常榮幸，原定2020年2月28日前往東京受獎，卻在2020年2月初因嗆傷入院，最終在7月30日病逝，而無緣赴日。

李登輝基金會表示，在台日兩國邊關鬆綁後，富士產經集團會長日枝久昨天率團抵台，並在今天上午赴五指山公墓特勳區，致贈當年無法親自頒給李登輝的銅像，並由李登輝基金會董事長李安妮及其夫婿賴國洲接待。

日枝久說，這個獎本該在3年前頒贈，但因李登輝過世而成為遺憾；之後又受疫情影響無法來台，這是一樁他已掛念3年的心事，直到邊境開放總算如願，「親自把特別賞的銅像交您女兒的手中」。

李安妮接過銅像後表示，非常感動日枝久遠道而來，李登輝基金會日後會更加努力，然後也特別告訴父親「好朋友來看您囉」。

李安妮說，李登輝基金會最重要的兩項工作，第一是催生李登輝紀念圖書館，第二就是深化台日兩國的友好關係，除因特殊歷史淵源外，民主與自由更是兩國共同的價值，也是「正論大賞」創設的宗旨與意義。

李登輝基金會指出，第38屆「正論大賞」剛在今年2月27日頒獎，「正論大賞特別賞」得獎者正是去年遇刺罹難的前首相安倍晉三；首相岸田文雄親自出席頒獎典禮，代替安倍晉三接下銅像者，則是其遺孀安倍昭惠。

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李登輝基金會表示，李登輝與安倍晉三兩位忘年之交在不同時間獲獎，卻在同一年以極為類似的模式受獎。李安妮說，「他們在天上或許正拿著特別賞的銅像互道恭喜，說不定還會乾杯慶祝」。

「正論大賞」由富士產經集團1985年設立，表揚捍衛自由民主及將國家利益置為首要的卓越人士；「正論大賞」獎品為銅像一座與100萬日圓獎金；「正論新風賞獎品」是銅像一座與50萬日圓獎金；「正論大賞特別賞」則是銅像一座。（編輯：蘇志宗）1120326