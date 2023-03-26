質疑李中岑帶幼女開會 台南2綠議員道歉退出黨團

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）國民黨台南市議員李中岑23日帶3歲女兒進入議事廳，認為遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋用嘲諷式發言針對，李、周2人今天發表道歉聲明，宣布退出黨團運作，並向黨中央自請處分。

台南市議會23日進行墊付款案審查，李中岑帶著幼女進入議事廳，李宗翰要求清點在場人數並進行表決，周嘉韋曾發言說，「李中岑要算2票嗎？」，李宗翰也說，「助理不可以進議會」，引發李中岑不滿，認為2人歧視女性。

此事引起社會熱議，民進黨中央要求李、周2人向當事人表達歉意並檢討，議會黨團後續推動性平規範修法。

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李宗翰今天發表聲明指出，因個人不當發言，造成社會觀感不佳，特此致歉，並退出黨團運作，自請黨中央處分。

周嘉韋也發聲明指出，自始至終並無反對職業父母帶孩童進入工作場域，更沒有歧視任何性別意思，但關於言論方式不當，導致李中岑感受不佳，對李中岑及孩子深深致上歉意，此事造成各界的關注與社會成本，即日起退出黨團運作，並自請黨中央處分，感謝各界關心、指教與建議。（編輯：謝雅竹）1120326