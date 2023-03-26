更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

質疑李中岑帶幼女開會 台南2綠議員道歉退出黨團

2023/3/26 17:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）國民黨台南市議員李中岑23日帶3歲女兒進入議事廳，認為遭民進黨議員李宗翰、周嘉韋用嘲諷式發言針對，李、周2人今天發表道歉聲明，宣布退出黨團運作，並向黨中央自請處分。

台南市議會23日進行墊付款案審查，李中岑帶著幼女進入議事廳，李宗翰要求清點在場人數並進行表決，周嘉韋曾發言說，「李中岑要算2票嗎？」，李宗翰也說，「助理不可以進議會」，引發李中岑不滿，認為2人歧視女性。

此事引起社會熱議，民進黨中央要求李、周2人向當事人表達歉意並檢討，議會黨團後續推動性平規範修法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李宗翰今天發表聲明指出，因個人不當發言，造成社會觀感不佳，特此致歉，並退出黨團運作，自請黨中央處分。

周嘉韋也發聲明指出，自始至終並無反對職業父母帶孩童進入工作場域，更沒有歧視任何性別意思，但關於言論方式不當，導致李中岑感受不佳，對李中岑及孩子深深致上歉意，此事造成各界的關注與社會成本，即日起退出黨團運作，並自請黨中央處分，感謝各界關心、指教與建議。（編輯：謝雅竹）1120326

#李中岑
#李宗翰
#周嘉韋
李中岑
藍聲援李中岑帶幼女進議場 批綠營喊平權非真心綠議員質疑藍議員攜幼女進議事廳 民進黨：致歉檢討
李宗翰
北市南港分局警員涉販毒 法院裁定羈押禁見
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族