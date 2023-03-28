基輔市參與智慧城市展 陳建仁：未來願協助重建

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行政院長陳建仁（右4）28日在台北南港展覽館出席2023智慧城市展暨淨零城市展開幕活動，並在經濟部長王美花（右3）、行政院政務委員羅秉成（右5）等人陪同下參觀展出攤位。中央社記者王飛華攝 112年3月28日

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院長陳建仁今天說，數位轉型與綠色轉型是城市發展2大重要關鍵，各國應互相學習合作；另外，為展現並落實Taiwan can help的精神，台灣樂意在烏克蘭未來重建時，協助將烏克蘭首都基輔重建為智慧城市。

陳建仁今天參加「2023智慧城市展暨淨零城市展」。他致詞時表示，受疫情影響，居家生活、線上學習以及遠距醫療等等新形式的智慧城市發展，已變成新常態，帶動城市數位化的基礎建設以及智慧治理的能力。

展覽有來自42國、115個城市，逾1500位的海外賓客出席，包含烏克蘭首都基輔市的代表。陳建仁說，未來基輔重建時，台灣樂意幫助基輔發展成為智慧城市，展現並落實Taiwan can help的精神。

他說，今年展覽特別增加2050淨零城市展很有意義，目前全球130個國家、240多個城市都已宣示邁向淨零排放，朝永續發展目標前進，而數位轉型跟綠色轉型是城市發展2大重要關鍵，應該像兄弟一起努力。

陳建仁表示，台灣不僅是全球半導體、資通訊產業的重要生產基地，也是全球智慧城市治理、建設、解決方案的重要創新應用基地，相信各國互相學習、合作，一定可以使全世界更多的都市成為智慧化與淨零城市。

陳建仁說，政府自2017年起就大力推動智慧城市、城鄉的發展，在交通、健康、製造、農業等各式各樣的場域，運用智慧化方式提出解決方案，並在疫情期間將智慧跟防疫結合，獲得很好的防疫成果，並因此帶來經濟成長，顯見智慧城市確實是經濟發展的動力。

談到淨零排放，他表示，台灣去年3月公布2050淨零排碳路徑及策略，並且提出12項的關鍵策略行動方案，立法院今年1月3日也通過氣候變遷因應法，將2050年淨零排放目標入法，他就任行政院長時，首份公文就是淨零排放路徑綱要計畫。

陳建仁表示，政府預計4年投入新台幣743億的經費，從法案、方案、政策、預算努力達到淨零排放，也盼地方、民間都與政府合作，全民響應，因應氣候變遷衝擊。

他也說，立法院24日已經通過疫後特別預算，其中一部分預算就是要協助中小企業做智慧化跟低碳化轉型，盼能將台灣變成智慧與淨零的島嶼，並向亞洲與全世界分享經驗。（編輯：翟思嘉）1120328

2023智慧城市展暨淨零城市展28日起至31日在台北南港展覽館登場，行政院長陳建仁（左4）、台北市電腦公會理事長彭双浪（左3）、總統府祕書長林佳龍（左5）、台北市長蔣萬安（左2）、高雄市副市長林欽榮（左）、經濟部長王美花（右2）等貴賓出席開幕式。中央社記者王飛華攝 112年3月28日