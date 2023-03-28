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兩岸開打恐波及台積電 陳建仁：捍衛產業和護國神山

2023/3/28 16:22
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（中央社記者郭建伸台北28日電）國民黨立委李貴敏今天在立法院會質詢時問，如果美方指示要求炸毀台積電，政府是否配合辦理或要捍衛產業。行政院長陳建仁備詢表示，當然要捍衛台灣的產業和護國神山，且沒有任何人要毀台。

曾有媒體報導前美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）表示，中國若攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施。但歐布萊恩日前受訪澄清，會毀台的只有中國國家主席習近平與中共，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委李貴敏質詢時問，如果美方指示要求炸毀台積電，陳建仁是否配合辦理，或是捍衛護國神山。

陳建仁表示，當然要捍衛台灣的產業和護國神山，但歐布萊恩已經修正說法，李貴敏有所誤解。

李貴敏追問，是否絕對不允許毀台。陳建仁說，沒有任何人要毀台。

此外，李貴敏也指出，前總統馬英九今天在南京謁陵時提及中華民國，詢問陳建仁是否滿意馬英九表現。

陳建仁表示，中國應該以國家前元首的方式接待，會更符合國人期待。（編輯：翟思嘉）1120328

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