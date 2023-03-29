立委初選今協調 王世堅何志偉隔空喊話

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（中央社記者葉素萍台北29日電）民進黨2024大選提名策略小組今天下午邀請登記參選台北市第2選區（士林大同）立委初選的市議員王世堅、立委何志偉等人協調。王世堅會前接受媒體訪問強調「初選堅持參選到底」；何志偉則喊話，只有大我沒有小我、要團結。

民進黨3月24日立委初選登記結束，共有15個兩人以上登記的選區，協調小組成員依據責任區域進行分工，並依規定於4月11日前完成初選前協調作業。

民進黨提名小組今天下午展開分區協調，小組成員透露，今天預計就台北市第2選區（士林大同）、台北市第7選區（松山信義）、台東縣等選區協調。

王世堅、何志偉都登記台北市第2選區立委初選；台北市議員許淑華、洪健益登記台北市第7選區；台東縣則有立委劉櫂豪、前立委賴坤成登記。

王世堅在協調前，接受網路媒體專訪，他強調「一定初選堅持參選到底、不管成敗都接受」。

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何志偉在中常會前受訪說，現在全面依照機制走，期待未來大家更信賴台灣，台北市過去的確是相對艱困選區，有8席立委要顧，如何達到雙贏，如何讓席次最大化，如何兼顧選區勤走傾聽基層，更重要在國際空間與外交場域可以代表台灣爭取，是重點。

何志偉說，現在由黨中央協調小組成員溝通，比較符合政治倫理；他喊話，「要站在民進黨大我邏輯看待事情」，台灣要團結，只有大我、沒小我。（編輯：林興盟）1120329