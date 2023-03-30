政院提修法設公職律師 負責政府、公立學校法律訴訟

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院會今天通過律師法部分條文修正草案，新增建立公職律師制度，負責政府或公立學校對外的法律訴訟；草案將送立法院審議，一旦三讀，公職律師將兼具公務員與律師身分，且應加入律師公會。

行政院會今天通過律師法第12條、第18條、第23條之1、第24條、第27條和第28條修正草案，建立公職律師的法制制度。

草案規範，公職律師專任於政府機關或公立學校，以律師名義辦理法律事務，兼具公務員及律師雙重身分，且應加入律師公會；草案也規定，公職律師擔任政府機關或公立學校的訴訟代理人，或是擔任公務員依法執行職務涉及訴訟案件的代理人或辯護人。

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行政院代理發言人羅秉成在行政院會後記者會指出，修法是基於落實司改國是會議的建議，公職律師未來將負責政府機關對外法律事務，如訴訟或是國賠案件，不僅提升政府法制力，也讓律師職涯發展多一個選擇。

他表示，經行政院人事總處盤點後，發現政府各部會、公立學校都對公職律師有需求，現行沒有公職律師通常是委外，而未來若有公職律師，除了較為熟悉政府運作跟業務，信任關係也比較高。（編輯：謝佳珍）1120330