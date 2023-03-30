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竹縣義民廟春祭大典 賴副總統客語祈求國泰民安

2023/3/30 14:53（3/30 15:01 更新）
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新竹縣褒忠亭義民廟235週年春祭大典30日舉行，副總統賴清德（前右）到場參香，與現場鄉親互動。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月30日
新竹縣褒忠亭義民廟235週年春祭大典30日舉行，副總統賴清德（前右）到場參香，與現場鄉親互動。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月30日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）副總統賴清德今天出席新竹縣褒忠亭義民廟春祭大典時，全程以客語表示，義民精神就是團結、忠義，希望義民爺保佑台灣風調雨順、國泰民安，也祝福鄉親身體平安、健康。

現場聚集數百名民眾，場面隆重熱鬧；賴副總統抵達現場後，與已到場的中國國民黨主席朱立倫、新竹縣長楊文科及桃園市長張善政等握手致意。

義民廟董事長林光華表示，義民爺為祖先抵抗外侮，不分族群團結捍衛鄉土，感謝全國義民廟分香廟宇參與春祭大典；朱立倫也以客語說，義民爺忠義精神就是台灣精神，義民文化是台灣最重要文化。

張善政表示，世界客家博覽會8月在桃園舉行，桃園、竹縣為兄弟縣市，將密切合作，團結才能彰顯客家文化特色及精神，不分黨派將客家博覽會辦成全世界客家人的驕傲。（編輯：李明宗）1120330

新竹縣褒忠亭義民廟235週年春祭大典30日舉行，副總統賴清德（左3）前往參香，祈求台灣風調雨順、國泰民安。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月30日
新竹縣褒忠亭義民廟235週年春祭大典30日舉行，副總統賴清德（左3）前往參香，祈求台灣風調雨順、國泰民安。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月30日
新竹縣褒忠亭義民廟235週年春祭大典30日舉行，副總統賴清德（左）以客語致詞表示，義民的精神就是團結、忠義，希望義民爺保佑台灣風調雨順、國泰民安。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月30日
新竹縣褒忠亭義民廟235週年春祭大典30日舉行，副總統賴清德（左）以客語致詞表示，義民的精神就是團結、忠義，希望義民爺保佑台灣風調雨順、國泰民安。中央社記者魯鋼駿攝 112年3月30日
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