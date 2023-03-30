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外交部：台援建瓜地馬拉醫院主體 涉貪是設備採購案

2023/3/30 23:09
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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯。外交部今天表示，有關中國時報報導由台灣協助興建的瓜地馬拉齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院爆發弊案，台灣援助款落入貪污官員之手的報導內容，經查並非事實。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，依據台灣與瓜地馬拉所簽署的合作議定書規範，由台灣出資協助興建醫院的主體與停車場等建物；至於爆發弊端的設備採購部分，則是瓜國以自有經費自行負責，台灣從未參與或介入。

外交部表示，瓜國媒體曾於16日連續兩天報導瓜地馬拉採購齊瑪德南戈醫院設備弊案，瓜地馬拉法務部肅貪檢察署，以涉嫌侵吞設備採購款6700萬瓜幣（約900萬美元）為由，逮捕衛生部次長葉南德茲（Gerardo Hernández）及醫院院長傅恩德斯（Gerardo Fuentes）等人。

外交部指出，瓜地馬拉政府已下令逮捕涉案人員並展開調查。本案瓜國官員涉嫌貪污，是由瓜國以自有預算所辦理的設備採購，並不在台灣援助的醫院主體工程範圍內。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，預計當地時間4月2日在瓜地馬拉參加齊瑪德南戈醫院贈交儀式。（編輯：林克倫）1120330

#外交部
#瓜地馬拉
#台灣
蔡英文
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