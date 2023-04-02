王世堅來勢洶洶 何志偉自認有能力盼選民智慧判斷

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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）台北市議員王世堅投入台北市第2選區立委初選，現任立委何志偉今天表示，自己對選民的「市場區隔」是有能力處理台灣和美國、日本等國際事務，民進黨必須團結，地方的認同與支持，由選民做出理智和智慧判斷，

清明連續假期第2天，何志偉團隊今天下午在台北市建成公園舉辦親子派對，吸引不少家長帶孩子前來參與活動。

王世堅投入台北市第2選區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉。王世堅日前在黨內提名協調後受訪表示「堅持參選到底」，並強調「我信賴，但是我不信邪，所以才會登記初選」，雖有人以誠信條款的「誠信」羞辱他，但社會自有公評。

何志偉今天受訪表示，地方的認同與支持，由選民做出理智和智慧的判斷，他向支持者喊話民進黨必須團結，「看到國民黨亂成這個樣子，我們還有很多事情要做」。

何志偉強調，他自己對選民的選舉「市場區隔」，是有能力處理台灣和美國、日本等國際事務，熟稔與國際友人的溝通管道；至於初選採全民調該如何爭取非綠營人士認同，他指出，會努力贏得中間選民支持。

外界解讀王世堅堅持參選，背後是支持總統蔡英文的英系組織力挺。何志偉回應，「挺蔡英文就是挺賴清德，我們都是賴系，都是信賴台灣」。

媒體詢問前總統馬英九在中國湖南大學交流時，提及「我們國家」修改憲法，分為台灣地區跟大陸地區，但都是中國。何志偉說，「憲法應該跟上務實現況」。（編輯：林克倫）1120402