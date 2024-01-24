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總統25日接見立陶宛國會訪團 聚焦強化經貿等議題

2024/1/24 12:44（1/24 12:51 更新）
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外交部歐洲司長黃鈞耀（右5）21日在桃園機場迎接立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（左5）及訪團成員。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 113年1月21日
外交部歐洲司長黃鈞耀（右5）21日在桃園機場迎接立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（左5）及訪團成員。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 113年1月21日
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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統府今天表示，誠摯歡迎立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯率朝野政黨的國會議員訪問台灣，總統蔡英文25日上午將在總統府接見訪問團，就持續推動雙邊關係與強化台立經貿與科技合作等議題，深入交換意見。

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）偕包括執政「祖國聯盟－基督教民主黨」、執政「自由黨」及在野「社會民主黨」3名副議長共11名朝野政黨的國會議員訪問台灣，蔡總統25日上午，將於總統府接見訪問團。

林聿禪表示，這次立陶宛國會友好訪問團是2023年10月立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）訪台後，以及台灣這屆總統大選後，第一個來訪的立陶宛國會議員團，成員包括朝野政黨，展現立陶宛對台灣與自由民主價值的堅定支持。

她說，立陶宛將於今年5月、6月及10月進行總統、歐洲議會議員及國會議員選舉，並於國會選舉後籌組新政府，期盼台立未來均能持續推動互利互惠的友好關係，並強化雙邊包括農業、醫衛領域、經貿與科技等各面向的合作。

外交部表示，馬爾德基斯所率議員團是台灣總統大選後首個受邀來訪的歐洲訪團，訪團成員包括米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）3名副議長等重量級議員。（編輯：楊蘭軒）1130124

#總統府
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