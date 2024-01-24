外交小尖兵代表團將赴紐澳 與政學界人士交流

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）外交部「第20屆外交小尖兵代表團」將於1月28日至2月7日赴澳洲雪梨、紐西蘭威靈頓及奧克蘭3地進行為期11天的參訪，外交部今天表示，代表團此行將參訪政治、教育、文化機構、國際組織及非政府組織，並與當地政學界人士互動交流。

外交部上午舉行「第20屆外交小尖兵代表團」出訪授旗儀式，外交部政務次長謝武樵、教育部國民及學前教育署副署長許麗娟、澳洲辦事處副代表司徒安（Daniel Stuart）等人出席。

外交部表示，選拔活動優勝隊伍分別為台北市私立復興實驗高級中學、台南市私立長榮高級中學及台北市私立薇閣高級中學，由3校師生15人組成的「外交小尖兵代表團」，在外交部與教育部的規劃下，將於1月28日至2月7日赴澳洲雪梨、紐西蘭威靈頓及奧克蘭3地進行為期11天的參訪。

外交部指出，代表團此行將參訪政治、教育、文化機構、國際組織及非政府組織，並與當地政學界人士及青年互動交流。

外交部表示，為慶祝外交小尖兵邁入20週年，外交部特別舉辦徵文活動，廣邀歷屆參賽學長姐投稿，徵文特優獎得主胡懷宇也應邀出席授旗儀式，除獲頒獎狀、獎金外，也分享過去的參賽心得以及小尖兵活動對她個人的啟發。

外交部指出，外交部與教育部自民國91年起共同舉辦「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，藉由安排優勝隊伍赴海外訪問交流，擴大青年國際參與，並向參訪國家展現台灣青年世代的優質形象，20年來已有約2500所學校、逾1萬名學生參與，同時安排55支優勝隊伍、200多名高中生赴亞洲、歐洲、美洲及大洋洲等地交流。（編輯：張若瑤）1130124

外交部24日舉行「112年度外交小尖兵代表團」出訪授旗儀式，外交部次長謝武樵（左）授旗給3支優勝隊伍學生代表。中央社記者張皓安攝 113年1月24日