美中高層談台海 蔣萬安：兩岸和平穩定是共同期待

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）白宮國安顧問蘇利文與中共中央政治局委員、外交部長王毅日前在泰國曼谷舉行為期2天會談。台北市長蔣萬安今天被問及此事表示，「維持兩岸和平穩定發展是大家共同期待」。

白宮資深官員日前表示正安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在未來數月內通話。官員也表示，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在與中共中央政治局委員、外交部長王毅會晤時重申美國一中政策，反對片面改變台海現狀、不支持台獨，也期盼和平解決分歧。

蔣萬安今天出席照護新境界國際自立支援論壇，接受媒體聯訪時被問及此事時僅表示，「我一直強調維持兩岸之間和平穩定的發展是大家共同期待」。

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另外，媒體提問太平島碼頭整修竣工驗收，是否認為總統蔡英文應在卸任前登島以維護南海主權。蔣萬安回應，前總統陳水扁、馬英九都有登上太平島，若蔡總統能在這次新台幣17億的工程完成後登島，一定有相當的意義。

在市政議題方面，因為YouBike前30分鐘免費等政見的預算還要政黨協商，媒體詢問有無信心通過。蔣萬安說，希望溝通過程讓議員充分了解預算目的及預計成效，感謝議員的建議，市府都會虛心接受與調整。（編輯：方沛清）1130129