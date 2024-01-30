保加利亞羅馬尼亞將入申根區 外交部籲注意免簽規定

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（中央社記者陳俊華台北30日電）保加利亞及羅馬尼亞將從3月31日起加入申根區，外交部歐洲司長黃鈞耀今天說，未來台灣民眾停留這2國的天數，將與停留歐盟申根區其他國家的天數合併計算，享有180日內可停留90日的免簽證待遇。

黃鈞耀今天在外交部例行記者會中指出，目前台灣民眾進入歐盟申根區，享有180日內可停留90日的免簽證待遇。前往保加利亞、羅馬尼亞在3月30日之前也是180日內可停留90日免簽證。

黃鈞耀說，保加利亞、羅馬尼亞加入申根區之後，將來免簽停留期限要與其他申根區國家合併計算，但會有更便利的入境方式；從3月31日起，從申根區其他國家以海、空入境保加利亞、羅馬尼亞，旅客不須再經護照查驗，不過停留這2國的天數，將與停留歐盟申根區其他國家的天數合併計算。

黃鈞耀表示，至於從陸路入境，例如搭乘火車、巴士或小客車等方式，從申根區國家前往保、羅兩國，由於目前相關規定尚未開放保、羅兩國陸運，民眾仍需在入境前持護照等證件接受身分查驗；將來若開放，會再向民眾說明。

另外，媒體報導，歐洲聯盟基於「技術原因」，已暫停向世界貿易組織（WTO）提告中國經濟脅迫立陶宛。黃鈞耀表示，尊重歐盟依據WTO規則爭端解決機制採取技術性的作法；外交部對於中國過去因為台灣與立陶宛關係發展，而對立陶宛施加非法經濟制裁，外交部予以譴責。

黃鈞耀說，在這個WTO爭端解決案的推動過程中，台灣也以第三國身分參與程序，透過相關發言機會表達對立陶宛的強烈支持，並表達台灣捍衛以規則為基礎的國際經貿秩序的堅定立場。

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黃鈞耀指出，歐盟除在WTO提出訴訟外，在去年也通過「反脅迫工具」法案，因此歐盟處理經濟脅迫議題上，也有本身政策工具。外交部將持續加強跟理念相同的民主同盟國家，維護以規則為基礎的國際秩序共同努力。

至於中國宣布停止發放簽證給立陶宛，黃鈞耀說，這不是第1次，之前中國就對立陶宛採取過這樣的作法，外交部認為不應以不必要行為，對其他民主國家造成脅迫；外交部堅定支持台立關係，希望台立關係在各面向都持續成長。（編輯：郭無患）1130130