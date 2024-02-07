歐盟指中國操弄假訊息 外交部：願交流對抗專制

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）歐盟發布年度外國資訊操弄報告指出，中國在網路散布貶損蔡總統的訊息；外交部今天表示，歐盟高度關切外來勢力訊息操弄及干預，台灣有豐富因應經驗，願與理念相近夥伴深化交流、對抗專制政權的侵犯。

外交部下午回應媒體相關詢問時表示，外交部注意到歐盟對外事務部（EEAS）發布「外國資訊操弄報告」（FIMI），針對所蒐集的750件案例進行分析研究，其中與台灣有關案例包括中國透過社群媒體造謠詆毀總統蔡英文，以及曲解台美關係等不實訊息。

外交部表示，今年歐盟及多個歐洲國家將先後進行重要選舉，EEAS報告顯示外來勢力訊息操弄及干預，已成為歐盟近年高度重視與關切的議題。

外交部指出，台灣長期位處威權主義擴張及假訊息等複合式攻擊的前線，已累積豐富的因應經驗及專業能力，願與全球理念相近夥伴深化聯繫與交流，共同對抗專制政權的侵犯，強化民主韌性，捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。

歐洲聯盟（EU）對外事務部（European External Action Service，EEAS）23日發表「外國資訊操弄干擾」（foreign information manipulation interference，FIMI）報告，分析750個在2022年12月1日至2023年11月30日間蒐集的案例。

根據歐盟對外事務部提供的資料，其中包括不明來源在網路散布詆毀總統蔡英文的電子書、中國官媒在網路上散布貶損蔡總統的訊息。（編輯：郭無患）1130207