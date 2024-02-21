食藥署成為ICMRA準會員 外交部：法規環境獲肯定

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（中央社記者吳昇鴻台北21日電）國際藥政主管機關聯盟（ICMRA）決議通過衛生福利部食品藥物管理署申請加入成為準會員。外交部今天表示，顯示台灣藥品法規環境獲國際肯定，將與食藥署配合深化參與ICMRA，進一步與國際接軌。

外交部今天發布新聞稿表示，「國際藥政主管機關聯盟」（International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, ICMRA）決議通過衛生福利部食品藥物管理署申請加入成為準會員（Associate Member），外交部表達誠摯歡迎及感謝。

外交部指出，衛福部食藥署成功加入ICMRA，顯示台灣的藥品法規環境獲得國際肯定，也再次證明政府秉持「專業、務實、有貢獻」原則爭取國際參與的方向正確。

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外交部表示，將繼續與食藥署配合深化參與ICMRA，促成台灣相關法規及實踐進一步與國際接軌。

外交部指出，ICMRA成立於2013年，是由各國藥政主管機關組成的政府間國際組織，目的為協助各國藥政機關間的溝通交流、資訊分享、提升應處緊急公衛危機的能力及解決法規相關科學議題。目前ICMRA共有24個會員，以及包括台灣食藥署在內的15個準會員。（編輯：郭無患）1130221