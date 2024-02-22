美跨黨派重量級眾議員訪台 蔡總統賴副總統接見

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統府今天表示，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格率跨黨派重量級議員訪台，總統蔡英文、副總統賴清德將分別於上午接見，就台美經貿、印太區域情勢等各領域議題交換意見。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）率領跨黨派重量級議員訪團來台。總統府發言人林聿禪表示，總統府誠摯歡迎訪團來台，蔡總統與賴副總統分別於今天上午10時、11時於總統府接見訪問團。

林聿禪表示，感謝蓋拉格主席、克利什納穆希首席議員與美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會成員對台灣的長期支持；「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會去年曾提出「支持台灣之10項政策建議」（Ten for Taiwan）報告。

她表示，近年來美國國會也藉由「國防授權法案」（NDAA）等各項法案，協助台灣強化自我防衛能力。蓋拉格主席、克利什納穆希首席議員更於1月台灣總統大選後，第一時間發表聯合聲明，恭賀台灣完成自由與公平之選舉。這次蓋拉格、克利什納穆希首席議員率跨黨派重量級議員訪台，更是以實際行動展現美國國會不分黨派對台灣的堅定支持。相信台美雙方能夠持續深化交流與合作，共同守護印太區域和平穩定與繁榮、捍衛得來不易的民主自由。

林聿禪表示，訪團成員包括該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）、聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar，另譯：穆理納）、聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton，另譯：莫頓）及聯邦眾議員強生（Dusty Johnson，另譯：強森）等人。

她說，蓋拉格主席、克利什納穆希首席議員、穆勒納爾眾議員與摩爾頓眾議員曾在2023年4月蔡總統過境洛杉磯期間，在加州雷根圖書館與蔡總統會面，而強生眾議員則是第1次來台訪問。（編輯：郭無患）1130222