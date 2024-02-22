蕭美琴：感謝蓋拉格訪團來台表達支持關心

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（中央社記者陳俊華台北22日電）美國聯邦眾議員蓋拉格率團訪台，民進黨副總統當選人蕭美琴今天表示，感謝許多國會議員持續來台支持與關心；蕭美琴下午受邀觀賞國片「赤心巔峰」時說，這是她回台後首次看電影，非常期待。

副總統賴清德上午在副總統當選人蕭美琴陪同下，接見美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）率領的跨黨派重量級議員訪團。

蕭美琴下午受邀觀賞由媒體人廖筱君擔任監製、講述越野跑者挑戰中央山脈大縱走最快完成紀錄的國片「赤心巔峰」，導演楊守義、跑者古明政與周青都特別到場。

蕭美琴會前受訪表示，與蓋拉格訪團的會面非常順利，謝謝很多好朋友、國會議員，持續來台灣表達支持與關心。

蕭美琴致詞時說，這是她從美國回台後，第一次有看電影的機會，因此非常期待，這部電影是彰顯台灣人為了重要目標，勇於冒險的精神，更能展現台灣的壯闊與美麗。

楊守義指出，這是台灣首部把中央山脈搬進大螢幕的紀錄片，希望透過電影，不用上山就能認識台灣的美跟好；周青表示，這部紀錄片是冒險與挑戰的故事，也是台灣的故事。（編輯：林興盟）1130222