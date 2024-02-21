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中選會公布補貼總統競選費用 藍綠白各逾1億元

2024/2/21 12:44
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（中央社記者陳俊華台北21日電）總統大選落幕，中選會公布補貼各組候選人競選費用，民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴可獲1億6758萬元；國民黨侯友宜、趙少康1億4013萬，民眾黨柯文哲、吳欣盈1億1071萬元。

中選會最新公布的會議紀錄，依總統副總統選舉罷免法規定，各組候選人選舉得票數達當選票數1/3以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元；政黨推薦的候選人其補貼費用，應由該推薦的政黨領取。

中選會說，當選人賴清德及蕭美琴的當選票數為558萬6019票，其當選票數1/3為186萬2007票，因此候選人侯友宜及趙少康、柯文哲及吳欣盈的得票數，均達當選票數1/3以上，應分別補貼其競選費用每票30元。

中選會表示，因此應補貼賴清德、蕭美琴1億6758萬570元；侯友宜、趙少康1億4013萬630元；柯文哲、吳欣盈1億1071萬3980元。

中選會指出，候選人競選費用補貼，應在當選人名單公告次日起30日內，由中選會核算補貼金額，並通知候選人在3個月內領取。（編輯：郭無患）1130221

#中選會
#賴清德
#蕭美琴
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