傳統基金會訪團拜會賴清德 賀台灣經濟自由排第4

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（中央社記者葉素萍台北26日電）副總統賴清德今天接見美國智庫「傳統基金會」訪團，傳統基金會會長羅凱文送上最新的經濟自由度報告，並說賴副總統是全世界第1個得到這本報告的貴賓，恭喜台灣在這次全球經濟自由度排名第4。

賴副總統、民進黨總統當選人上午在總統府接見「傳統基金會」訪問團，訪團成員包括會長羅凱文（Kevin Roberts）、創辦人佛訥（Edwin Feulner）等人。

賴副總統感謝傳統基金會數十年來對台灣的堅定支持；他說，台灣在1月13日剛完成一場關係到台灣前途的重大選舉，台灣人民用神聖選票，再次展現民主力量，推動台灣在正確道路上繼續前進，沒有受到中國文攻武嚇的影響。

他說，當然選票是台灣人民所投下，這個結果是台灣人民所共同創造的，不過在受到中國極盡可能的干擾之下，也感謝國際社會，特別是美國、以及傳統基金會等民間團體，對台灣的堅定支持。

賴副總統說，台灣未來面臨的挑戰仍然很多，不管是來自中國的直接威脅、或是面臨氣候變遷，還有全球數位化，甚至於全球供應鏈的重組，都非常需要國際給予指教支持，也請傳統基金會能夠秉持過去對台灣的支持，持續給予協助。

賴副總統表示，在總統蔡英文領導下，台灣得到國際社會重視，他非常清楚，台灣的責任非常重大，不僅攸關台灣民主的延續，甚至也影響台海穩定、印太和平，因此他會與副總統當選人蕭美琴，還有全國人民，堅定捍衛台灣和平現狀，也希望為國際社會的和平貢獻一己之力。

羅凱文致詞恭喜賴副總統在總統選舉獲勝，期待賴副總統繼續以非常優秀的政策領導台灣，他也恭喜賴副總統是全世界第1位得到這本經濟自由度報告的貴賓，也恭喜台灣在這次全球經濟自由度，全球排名第4；他說，自己之前是當老師，所以希望台灣繼續朝第1名邁進。

台灣在美國智庫傳統基金會去年全球經濟自由度報告中，全球排名第4，今年仍維持第4。

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羅凱文表示，身為美國德州人，他認為台灣是東亞地區的德州，因為這裡有非常溫暖的人民，有像賴副總統這種政策制訂者、政府官員非常致力於自由與人權的發展， 所以，就像德州是美國的燈塔，台灣在世界上也是一座燈塔，傳統基金會將持續支持台灣。

羅凱文並指出，美國右派非常支持台灣維持現狀的努力，也非常感謝賴副總統一直展現出這方面的勇氣；在傳統基金會、在美國，賴副總統都有許多朋友，大家會一起致力維護自由、經濟自由、安全。（編輯：郭無患）1130226