經濟自由度全球第4 蔡總統：證明台灣發展方向正確獲國際肯定

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（中央社記者葉素萍台北26日電）美國智庫「傳統基金會」訪團今天呈給總統蔡英文最新的經濟自由度報告，台灣今年也是排名全球第4。總統蔡英文說，去年台灣評比名列全球第4名，創下歷年最佳成績，這證明這幾年台灣發展方向正確，獲得國際肯定和信任。

「傳統基金會」訪問團今天上午分別拜會副總統賴清德、總統蔡英文。

美國智庫傳統基金會每年都會調查經濟自由度指數（Index of Economic Freedom），台灣在2023年排名全球第4，2024年最新報告台灣維持在全球第4。

（圖取自傳統基金會網頁heritage.org）

蔡總統今天在總統府接見訪賓，歡迎傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）在2021年接任傳統基金會會長之後，首度率團訪問台灣；她也說，很高興今天再次看到台灣的老朋友、基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）。

蔡總統說，傳統基金會作為美國重要的智庫，長期透過媒體投書、舉辦研討會等方式，表達對台美關係的支持，也持續發揮影響力，協助台美雙邊在經貿、安全等領域有更緊密合作。

她說，傳統基金會每年發布的經濟自由度報告更是台灣精進經濟政策的重要參考，去年台灣經濟自由度的評比名列全球第4名，創下歷年最佳成績，這證明了這幾年台灣推動產業創新升級、落實環境永續的發展方向正確，不僅為企業創造良善的投資環境，更獲得國際的肯定和信任。

蔡總統表示，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，拓展彼此合作領域除了符合雙邊的利益，也能夠確保全球供應鏈的安全穩固，更有助於全球民主陣營共同守護自由、民主及人權的普世價值；她期盼訪賓們繼續協助台灣和美國在各領域深化夥伴關係，一起為區域的繁榮發展做出更多貢獻。

隨後致詞的羅凱文把最新的經濟自由度報告呈給蔡總統，他說，蔡總統的功勞非常大，也非常恭喜台灣這次也是排名全球第4。

羅凱文說，經濟政策也跟國家安全有相當關連，他要代表傳統基金會跟美國，感謝蔡總統在這方面的勇氣，蔡總統勇敢維護了台灣海峽的和平現狀，他認為，蔡總統對台灣人民貢獻非常多，也對全球的自由貢獻良多，即使在卸任之後也是。

羅凱文表示，蔡總統受到台灣人民的愛戴，受到傳統基金會的愛戴，也受到全球熱愛自由人民的愛戴，感謝蔡總統這幾年來非常傑出的領導力及貢獻。（編輯：謝佳珍）1130226

（圖取自傳統基金會網頁heritage.org）