在野擬推縮短陸配入籍年限 行政院態度保留

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（中央社記者賴于榛台北29日電）立法院在野黨團近日表態支持將現行陸配入籍年限由6年縮短為4年。行政院今天表示，基於國家利益與國家安全考量，行政團隊目前無修法規劃，且對此持保留態度。

國民黨立法院黨團日前公布立法院新會期的優先法案，其中一項為擬修正台灣地區與大陸地區人民關係條例，推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年，民眾黨立院黨團也表態支持此方向。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時則說，現行對於陸配入籍的規定並未違反平等原則，陸委會、內政部等也沒有修法規劃。

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林子倫表示，兩岸仍是對立狀態，與其他國家關係並不相同，加以陸配取得中華民國身分後，權利義務也與其他外籍配偶不盡相同，茲事體大，基於國家利益與國家安全考量，若想修法應相當謹慎、審慎處理，「基本上，行政院對縮短年限持保留態度」。

陸委會法政處專委程政心出席政院會後記者會時則說，有注意到外界提議陸籍配偶6年改為4年，但身分年限的縮短可能涉及人口數變化、衍伸出人口以及健保醫療方面問題，相關機關將做整體評估。（編輯：翟思嘉）1130229