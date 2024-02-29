中山大學認定論文無抄襲 趙天麟：感謝母校明察

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）律師張靜去年10月指控民進黨立委趙天麟論文抄襲，趙天麟今天表示，收到中山大學審查結論函文，確認無抄襲，感謝母校明察；中山大學表示，決議認定抄襲不成立，但有引註瑕疵。

張靜去年10月指控趙天麟論文抄襲，趙天麟當時澄清，論文扣除重複引用他人論文部分，原創性極高，相似度僅10%，低於母校系所新訂12%標準。

趙天麟今天在臉書（Facebook）發文表示，已收到中山大學審查結論函文，確認論文無抄襲，感謝母校明察。

中山大學今天回應表示，有關趙天麟學術倫理案，社會科學院秉持公平、公正、客觀、明快原則，經送3名校外專業公正學者審查，召開2次審定會議，1月22日經5名審定委員決議，認定此學術倫理檢舉案抄襲不成立，但有引註瑕疵。

審定委員會決議文指出，趙天麟論文多處段落引註非無瑕疵，少數參考資料亦漏列出處，但難認構成抄襲，此學術倫理檢舉案抄襲不成立。

中山大學表示，審定委員會已針對引註瑕疵通知被檢舉人，應於校方審定通知文書收受送達翌日起2個月內完成修改，並補正漏列的參考文獻。（編輯：陳仁華）1130229