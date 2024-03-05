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海警船台灣東部外海航行 海巡署：有派任務艦應處

2024/3/5 13:31（3/5 13:44 更新）
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圖為中國海警船，非當事照片。（圖取自中國海警局網頁ccg.gov.cn）
圖為中國海警船，非當事照片。（圖取自中國海警局網頁ccg.gov.cn）
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（中央社記者黃麗芸、張已亷台北5日電）報載資深國防部官員透露，中國3艘海警船2月27日進犯台灣東部海域，海巡艇不及監控。海巡署今天澄清，本案全程掌握，並派任務艦應處、通報。

菱傳媒今天報導指出，中國快艇翻覆釀2死事件後，中國海警船大批聚集金門海域，甚至突破海峽中線，兩岸情勢緊張。

菱傳媒報導提到，1名資深國防部官員透露，中國3艘海警船2月27日直接進犯台灣東部海域，當下卻無海巡艇前往監控，國防部緊急派寧陽號飛彈巡防艦前往，為中國快艇翻覆事件後，首次發生台軍艦驅離中國海警船案例。

對此，海洋委員會海巡署今天透過新聞稿澄清，本案都有全程掌握，並派遣任務艦應處，並非報導所述「海巡全無艦艇對應」。

海巡署說明，2月27日下午3時50分就已運用監控系統，發現東部外海有3艘不明目標編隊航行，經與海軍艦戰中心核對，確認「海警2303、2304及2305」等3艘於花蓮港東方53浬（限制水域外25浬）往北航行中。

新聞稿指出，海巡署立即通報艦隊分署派遣台日海域「南投艦」前往預置應處，同時通報海軍艦戰中心請附近巡弋的海軍寧陽艦協處。

海巡署指出，「南投艦」當晚10時發現上述3艘海警船位於彭佳嶼東南東方26浬，疑似為閃避海面漁網而駛入限制水域，經實施廣播要求航離後，海警船陸續駛離我方海域。

另外，針對媒體報導立法院內政委員會昨天進行金門案專案報告，海巡署長周美伍曾表示「我們怎可能沒有雷達航跡和影像」一事。海巡署表示，其意指的影像是指「雷達軌跡影像」，並非案發時CP1051艇執行取締的蒐證畫面。

海巡署表示，針對此案相關事證、「救援期間35噸級海巡艇所拍攝的搜救影像」，以及「案發時無線電指管通聯錄音」，都已提供檢方偵辦，特此說明，以免各界誤解。（編輯：蕭博文）1130305

#中國
#海洋委員會海巡署
#國防部
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