網紅收入樣態多 立委籲財政部訂指引簡化稅務規範

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（中央社記者林敬殷台北7日電）報稅季節即將到來，網紅作為新興行業，如何繳稅成為各界關注議題。立委今天舉行記者會，呼籲財政部儘速公布網紅的課稅指引問答、簡化稅務規範、加強稅務教育，避免一線稅務人員與網紅因稅務規定不清而無所依循。

民進黨立委邱志偉今天在立法院舉行「網紅收入樣態多 簡便稅制快上工」記者會。

邱志偉說，網紅收入來源大概有8類，廣告業配、平台分潤、販售商品、活動通告、直播打賞、直播帶貨、廣告點擊獎金及付費訂閱。上述涉及的包括權利金所得、營利所得、其他所得、執行業務所得、薪資所得等，收入有很多種類，如何去分類、管理及執行稅務徵收，財政部應該有具體的指引，讓稅務機關有所遵循。

邱志偉指出，針對網紅的所得來源認定、所得歸類、成本費用及稅源掌握機制等，財政部先前有委外研究進行分析，認為台灣現行所得稅法及相關法令足以應對網紅的課稅問題，無需進行修法。不過，對於稅務的透明度、合規性、規範性及申報，仍值得稅務機關再三確認。

邱志偉也提出4項訴求，包括提出課稅指引問答、簡化稅務規範、加強稅務教育，也建議邀集相關單位召開座談會，讓網紅及稅務機關更容易遵循。

財政部賦稅署副署長倪麗心表示，網紅跟一般民眾一樣，有所得就要課稅，網紅大部分取得收入來源，包括薪資，就是廠商給的代言費，推銷商品的佣金，或是網路上賣商品，達到一定金額以上，就要辦營業登記開發票，上述現行都有相關稅法及規定，不因叫網紅而有所不同。

倪麗心說，民眾或許有疑慮，網紅業別比較新，收入來源多該如何報稅，財政部會收集相關意見，並依照立委建議，整理一個須知或指引協助釐清，讓課稅簡便，也會請國稅局加強宣導，協助民眾順利申報。

至於如何收集課稅資料，倪麗心表示，網紅能見度很高，因此，國稅局收集資料並不太困難。（編輯：翟思嘉）1130307