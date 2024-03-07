服務離島民眾 外交部將在金門馬祖辦行動領務

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）為服務居住於離島的民眾，外交部今天表示，外交部領事事務局將於3月19日及20日，26日及27日分別前往馬祖、金門辦理「行動領務」，服務內容為受理護照換、補發的申請。

外交部發布新聞稿表示，為服務居住於離島的民眾，外交部領事事務局將於3月19日及20日，26日及27日分別前往馬祖、金門辦理「行動領務」，服務內容為受理護照換、補發的申請（不受理速件，首次申辦請利用戶所一站式服務），以及護照各項加（移）簽服務。

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外交部指出，馬祖「行動領務」在連江縣南竿鄉戶政事務所及北竿鄉戶政事務所辦理，南竿鄉戶政事務所受理時間為3月19日下午2時至5時（數量200件），以及3月20日上午9時至12時（數量50件），北竿鄉戶政事務所受理時間為3月20日上午9時至12時（數量150件）。

外交部表示，金門「行動領務」在金門縣金城鎮戶政事務所辦理，受理時間為3月26日下午2時至5時及3月27日上午9時至12時（數量各為200件）。（編輯：蘇志宗）1130307