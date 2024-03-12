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黃珊珊：每8間就有1間空屋 民眾黨團擬修法提高課稅

2024/3/12 14:53
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（中央社記者陳俊華台北12日電）民眾黨團副總召黃珊珊今天表示，台灣空屋率約13.1%，等於每8間住宅就有1間空置，提出「促進全國住宅使用特別稅條例」草案，透過調整稅率以引導空屋出租，並挹注社宅興建，落實居住正義。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊等人上午與OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、台北商業大學財稅系教授黃耀輝舉行記者會，宣布將推動「促進全國住宅使用特別稅條例」草案立法。

草案中的課徵對象，為非自住住家用房屋超過3房以上者，而出租、勞工或學生宿舍、進行都更與危老等予以免徵；稅率部分，基礎稅率25%，每年得累加5%稅率，上限最高至50%為止。

黃珊珊指出，鼓勵空屋釋出、興建社宅是落實居住正義的重要工作，據統計台灣空屋率估約13.1%，等於每8間住宅就有1間空置，多房族仍持續成長。財政部統計顯示，2023年度全國有54萬5586人持有非自住住家用房屋，相較於2015年度的33萬6264人，8年間增加約20萬9322人。

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黃珊珊說明，民眾黨團提出的「促進全國住宅使用特別稅條例」草案是臨時稅制，施行期間5年，必要時得延長，也可納入落日條款，如果有中央空屋特別稅，可協助分攤財政壓力；出租及特定樣態免徵，以促進空屋釋出，且「偏鄉免計」，鄉下祖厝、離鄉空屋不用擔心，稅收專用於興辦社宅，達成財務永續經營。

另外，黃國昌提到，民進黨執政後提出12本特別預算書，都是援引預算法第83條第4款的空白概括條款「不定期或數年一次之重大政事」，因此民眾黨團提出預算法第83條修正草案，目標強化財政紀律、停止空白授權，以解決台灣十幾年來特別預算浮濫的問題。（編輯：張若瑤）1130312

#黃國昌
#民眾黨團
#黃珊珊
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