蔡總統弔唁張甲長後訪劉櫂豪 引台東政壇關切

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）總統蔡英文今天到台東向國策顧問張甲長靈位拈香，事後轉往前立委劉櫂豪住家，兩人聊了40分鐘。劉櫂豪表示，他和蔡總統亦師亦友，總統來關心他近況，聊得很愉快。

曾擔任3屆台東縣議員的國策顧問、民進黨台東縣黨部代理主委張甲長2日清晨病逝，享壽80歲。張甲長早期是無黨籍，民進黨創黨後延攬他籌組台東縣黨部。

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蔡總統下午前往台東殯儀館張甲長的靈位拈香，隨後到前立委劉櫂豪住家。這次立委選舉，劉櫂豪退出民進黨以無黨籍參選，最後結果劉櫂豪和民進黨提名的賴坤成雙雙落選，失去台東這席立委，因此蔡總統訪劉櫂豪引起台東政壇關注。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問表示，他和蔡總統亦師亦友，總統抽空來關心他近況，兩人聊得相當愉快，總統告訴他，退休後會成立智庫，繼續關心台灣。總統也關心他的未來，他則告訴總統，要先休息，拜訪關心他的朋友，再整理下一步，兩人聊了約40分鐘。（編輯：謝雅竹）1130312