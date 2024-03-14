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推崇種下東台灣民主樹苗 賴清德弔唁張甲長

2024/3/14 14:45（3/14 15:26 更新）
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國策顧問、民進黨台東縣黨部代理主委張甲長病逝，享壽80歲。黨主席賴清德（前右）14日親赴靈堂弔唁，感謝其種下東台灣民主樹苗，讓黨組織扎根茁壯。（民進黨提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年3月14日
國策顧問、民進黨台東縣黨部代理主委張甲長病逝，享壽80歲。黨主席賴清德（前右）14日親赴靈堂弔唁，感謝其種下東台灣民主樹苗，讓黨組織扎根茁壯。（民進黨提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年3月14日
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）國策顧問、民進黨台東縣黨部代理主委張甲長2日病逝，民進黨主席賴清德昨天主持全國主委會時推崇張甲長種下東台灣民主樹苗，今天再親自到台東向靈位上香獻花，慰問家屬。

張甲長是民進黨創黨元老、擔任過3屆台東縣議員、國大代表、現任國策顧問。去年因前主委簡維國請辭，當時正面臨總統和立委選舉，臨危受命代理民進黨台東縣黨部主委，3月2日清晨病逝，享壽80歲。

民進黨台東縣黨部今天表示，黨主席賴清德昨天主持民進黨全國主委會議時帶領默哀，今天再親自到台東向靈位上香獻花，慰問家屬，對張甲長離世，十分不捨。

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台東縣黨部表示，賴清德昨天在全國主委會議感謝張甲長，「在常人都已安享晚年的歲數仍義不容辭、臨危受命，代理台東縣黨部主委，為黨犧牲奉獻令人動容，其典範長存世人心中」，張甲長已經走完精彩一生。

賴清德說，張甲長自壯年期就參與執政，連任3屆台東縣議員，把為民喉舌當作一生志業，在尚未解嚴年代，不懼威權迫害，毅然決然響應組黨邀請，號召志同道合夥伴出錢出力，共同推生台東縣黨部，並出任3屆主委，種下東台灣的民主樹苗，讓黨組織扎根茁壯。（編輯：黃世雅）1130314

#民進黨台東縣黨部
#賴清德
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