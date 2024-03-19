綠委籲關注短影音影響學生學習 研擬教師增能課程

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（中央社記者王揚宇台北19日電）民進黨立委陳秀寳今天質詢，針對短影音盛行，恐影響學生學習力，呼籲教育部研擬教師增能課程可能性，讓學生了解看的東西為何。教育部長潘文忠說，隨時支持老師在指導學生時有更好的教材。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳秀寳除就各國推動程式語言教育情形，呼籲教育部重視，要讓台灣的科技實力向下延伸，更就短影音會帶給學生什麼影響等議題質詢。

陳秀寳說明，根據媒體報導跟專家提醒，過度使用短影音會降低學生的注意力、有的短影音教育價值有限，而且很多短影音使用簡體中文，大量觀看下，恐弱化學生對繁體中文的認知。

行政院長陳建仁說，不敢說所有的短影音都是不好的，有好有壞，因此需要教導孩子的判斷力，像是他孫子的媽媽也會教孩子看短影音時，要注意什麼事項。

陳秀寳提出幾點建議，希望教育部著手辦理規劃，包括要與教學現場的教師進行了解，擬定更符合學生需求的教材與教學方式，要讓孩子知道自己看的是什麼，進而判斷是否需要類似資訊，也希望教育部針對短影音對學生造成的影響，蒐集教學現場狀況，並研擬後續教師增能課程的可能性。

潘文忠說，立委的建議很好，而教育部在推精進中小學的數位計畫中，對於師資培訓幾乎是全面性的，當中的網路資訊素養會是一個關鍵，而且立委關心的網路霸凌、詐騙等都在當中。

潘文忠表示，立委希望幫助老師多能有一些教案，使老師在指導學生上可以更具體，教育部會持續做老師的增能外，也隨時支持老師在指導學生時，有更好的教材。

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陳秀寳提到，過去20年、30年間，很多學校興建活動中心或禮堂、體育館，讓學生有室內場地可以使用，但隨著時間過去，產生漏水等狀況，要修繕的話，地方政府常表達經費不夠用，希望教育部能盤點，並依據急迫性爭取專案經費修繕。潘文忠允諾盤整。

此外，陳秀寳也關心選區交通建設，並感謝陳建仁正式核定美港公路高架化工程可行性評估，這是她從上一屆擔任立委以來，不斷爭取的建設，希望給鄉親一條安全回家的路，未來她會持續督促交通部辦理相關程序，也會追蹤進度。（編輯：蘇龍麒）1130319