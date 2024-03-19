更多編輯台推薦新聞：
輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人
科技

輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血
政治

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

參訪半導體產業 賴清德：讓台灣在全球競爭立於不敗

2024/3/19 19:53（3/19 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
副總統賴清德19日參訪半導體產業時表示，半導體產業是台灣未來能否在國際上站穩腳步的關鍵支柱，政府與業界要加強合作，建立更完整的生態系。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 113年3月19日
副總統賴清德19日參訪半導體產業時表示，半導體產業是台灣未來能否在國際上站穩腳步的關鍵支柱，政府與業界要加強合作，建立更完整的生態系。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 113年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北19日電）副總統賴清德今天表示，半導體產業是台灣未來能否在國際上站穩腳步的關鍵支柱，政府與業界要加強合作，建立一個更完整的生態系，讓半導體產業在台灣更穩固、蓬勃發展，外溢效果更大，也讓台灣在全球產業競爭中立於不敗之地。

賴副總統下午在經濟部長王美花、行政院政務委員兼國科會主委吳政忠等人陪同下至「新竹科學園區」參訪半導體產業，他致詞時表示，經濟是台灣生存發展的重要命脈，半導體產業則是台灣未來能否在國際上站穩腳步的關鍵支柱。

賴副總統說，他當選第16任總統，有責任持續推動台灣經濟與產業發展，因此，在520就職之前，第一個拜訪的就是半導體產業，向大家請益。

他也感謝半導體業者幾十年來對台灣經濟發展的卓越貢獻。將近40年前，在竹科這塊土地，種下半導體這顆種子，經過大家努力灌溉，半導體產業已成長為一棵枝葉繁盛的大樹，不僅守護台灣經濟，也成為台灣與國際社會連結的橋梁。

副總統表示，有人說，半導體產業是護國神山，重要性不言而喻。他期盼經過今天的交流，政府與業者更密切合作，讓產業能持續蓬勃發展。

副總統提到，美國拜登總統在白宮演講時，曾引用「缺一顆馬蹄鐵釘，失一個王國」民謠，強調半導體是21世紀的馬蹄鐵釘。「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）曾說，半導體未來將定義「我們的世界，決定未來的科技、國防及生活方式」。

副總統說，經過幾十年來的努力，台灣有條件成為國際社會的貢獻者，以台灣產業的力量，在新供應鏈重組時，為世界未來的繁榮發展進一步做出貢獻，而其中最舉足輕重的就是半導體產業。

談及半導體產業發展，賴副總統表示，政府與業界要加強合作，建立一個更完整的生態系，包括原料、儀器設備、研發、IC設計、晶圓製造、封裝測試等，讓半導體產業在台灣更穩固、更蓬勃發展，外溢效果更大，這是台灣應該要做的事情，也是他520上任之後要推動的方向，讓台灣在全球產業競爭中立於不敗之地。

隨後，副總統聽取經濟部產發署長連錦漳簡報「維持競爭優勢-建構半導體產業生態圈」，並與台灣半導體產業協會（TSIA）及晶片設計、製造、封測等20家業者，進行座談交流。

接著，副總統前往台灣積體電路製造股份有限公司新竹廠參訪，聽取公司簡介，瞭解運作情況。

與會者包括TSIA理事長侯永清、台灣科學園區科學工業同業公會（ASIP）理事長李金恭、台灣積體電路製造股份有限公司總裁魏哲家等人。（編輯：翟思嘉）1130319

#台灣
#拜登
#賴清德
#半導體
延伸閱讀
賴清德參訪半導體 揭信賴新政穩健接棒序幕與半導體廠座談 黃崇仁：賴清德允水電土地全力支持台積電、輝達和新思聯手 透過AI加速開發2奈米輝達新AI晶片B200由台積電N4P製程代工 Google微軟等皆會採用台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40