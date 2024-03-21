外交部政次謝武樵訪加拿大 國會議員表達挺台

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（中央社記者胡玉立多倫多20日專電）外交部政務次長謝武樵率團訪問加拿大，推動台加雙邊交流合作。加台國會議員友好協會會長、聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）昨天在渥太華國會大樓舉行歡迎酒會，近20位加拿大聯邦參眾議員到場，表達堅定支持民主台灣立場。

史葛洛致詞時表示，加台友協人數穩定成長，顯示台灣在加拿大國會參眾兩院享有跨黨派強力支持，朝野各黨議員踴躍出席酒會，更展現國會對台灣友好情誼。

史葛洛並在國會正式發言，強調台灣是加拿大及國際社會重要夥伴，呼籲加國政府延續加台雙方近期簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）的動能，進一步以「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國的身分，協助台灣加入CPTPP。

謝武樵致詞說，加台兩國共享民主自由價值，誠屬天然夥伴，盼兩國在簽署FIPA堅實基礎上，持續深化雙邊關係，尤其可以利用CPTPP作為平台，拓展雙邊經貿合作領域。與此同時，加拿大發布印太戰略已逾1周年，台灣樂於成為加國在印太地區值得信賴的夥伴。

謝武樵表示，加拿大持續在國際間給予烏克蘭堅定支持，捍衛以規則為基礎國際秩序的決心值得敬佩；台灣也在俄烏戰爭爆發後，旋即譴責俄方，援助烏國，並承諾參與國際協助烏克蘭戰後重建，未來會與加國等民主國家共同力挺烏，對抗威權侵略。

加拿大眾議院外交暨國際發展委員會副主席兼保守黨影子外交部長莊文浩（Michael Chong）代表致詞表示，威權主義持續擴張並威脅全球自由民主體制，西方國家應對俄羅斯、中國行徑提高警覺。

莊文浩肯定台灣扮演亞洲國家民主燈塔，徹底粉碎「民主體制僅適用歐美社會」謬論，加拿大國會理當持續以台灣民主為傲，堅定支持台灣。

眾院國防委員會副主席兼魁人政團（Bloc Québécois）副議場領袖諾曼汀（Christine Normandin）表示，魁團黨將持續為台灣國際參與執言，推動台加經貿文化與民間關係。

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駐加代表曾厚仁說明，謝武樵此行應邀擔任加拿大智庫「和平與安全研究所」（IPD）18日舉行的「台加經濟安全論壇」專題演講人，分享民主國家應合作反制經濟脅迫，建構具韌性的全球供應鏈。

昨天出席酒會者還包括加國移民難民暨公民部長國會事務代理蔣振宇（Paul Chiang）、眾院國防委員會主席馬凱（John McKay）、加中關係特別委員會主席哈迪（Ken Hardie）、外交委員會及加中關係特別委員會副主席貝哲洪（Stephane Bergeron）、司法暨人權委員會主席迪亞布（Lena Metlege Diab）、國貿委員會副主席川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay），另有多個議員辦公室代表與會，現場賓客逾50位。（編輯：馮昭）1130321