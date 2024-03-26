死刑存廢 蔡清祥：救濟程序完畢該執行就執行

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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨立委吳宗憲表示，法務部長是執行死刑的簽署權人，即便有業障，也要有擔當。法務部長蔡清祥說，他在任內已執行過2件死刑，完全依法律規定執行，如果所有救濟程序都已經完畢，該執行就執行。

新北市某國中男學生在民國112年12月25日涉持彈簧刀攻擊另一名男學生，被害學生遭割喉，送醫搶救後26日晚間不治身亡。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委吳宗憲指出，被害學生的雙親有來找過他，他在此要代替被害學生的父親發出聲明。

吳宗憲隨後唸出被害學生雙親的聲明，他說，「難道死者不能為自己說話，就該白白冤死嗎？我們孩子的生命正要展開最美的人生時，卻無辜被折翼，難道兇手就可以再被所謂人權保障，如此請人權團體還給我孩子的生命權，那我就不用再糾結了」。

吳宗憲說，「兇手逞兇時，沒有留給我兒子一點生的機會，法律本該捍衛生命安全，而非來問我們要不要有死刑。難道法律要自白律法已死，人命不值錢嗎？請不要為了少數人的人權，而損害大眾的生命安全」。

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吳宗憲指出，以上是被害學生雙親寫給他的，他看了也很難過。法務部長是中華民國執行死刑命令的簽署權人，必須要有擔當，即便會有業障，也要有肩膀去扛，這才是盡責的部長。

列席備詢的蔡清祥表示，他在任內已經執行過件死刑，不會因為個人因素，完全依法律規定執行，如果所有的救濟程序都已經完畢，該執行就執行，對被害人家屬，法務部也感同身受，法務部一直非常強調犯罪被害保護的工作。（編輯：蘇龍麒）1130326