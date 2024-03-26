兒少安置機構強制猥褻案 台東社會處長違失遭彈劾

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（中央社記者葉素萍台北26日電）監委調查發現，台東縣某兒少安置機構發生性侵事件，遭糾正沒改善，還讓不當對待兒少的工作人員續留機構服務，之後發生更嚴重強制猥褻院生事件，台東縣社會處長陳淑蘭未善盡主管權責，監院10票對0票通過彈劾，移送懲戒法院。

另外，監委表示，台東縣長饒慶鈴的父親長期擔任機構所屬基金會董事，屬公職人員關係人，陳淑蘭協助該基金會與縣府簽訂機構安置輔導契約書，涉及違反公職人員利益衝突迴避法補助限制規定。

監委葉大華、紀惠容、林國明今天召開記者會，公布彈劾案文，並通過糾正台東縣政府、花蓮縣政府及衛生福利部。

葉大華表示，台東縣兒少安置A機構109年發生甲男遭性侵事件，監院111年糾正台東縣政府，陳淑蘭身為台東縣政府社會處處長，負責掌理兒童少年保護業務，卻未依法完整審認機構工作人員是否適任，導致A機構在112年3月間發生更嚴重的機構工作人員強制猥褻院生案件。

葉大華說，陳淑蘭未善盡主管核定權責，有裁量怠惰及袒護不正當行為的包庇情事，讓不當對待兒少的機構工作人員仍續留在機構現場服務；未強力監督機構改善、虛應故事；陳淑蘭接獲事件通報，第一時刻竟先通知機構所屬基金會，涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法保密規定。

監委們表示，A機構發生甲男事件後，台東縣政府未依規定組成危機評估處遇小組，也未通知相關地方政府知悉並邀請加入團隊共同處理，導致花蓮縣政府、屏東縣政府、台東地方法院對事件毫無所悉，仍持續轉介兒少個案入住A機構計13名 。

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監委說，甲男事件後，台東縣政府對A機構裁罰並限期改善6個月，卻未善盡監督A機構改善，且僅憑A機構所報改善計畫就同意備查，改善措施僅虛應故事，被監院糾正後，A機構仍持續發生11起不當管教及性平事件，其中112年3月間發生更為嚴重的機構工作人員強制猥褻院生事件。

調查報告並指出，A機構發生甲男事件後，監察院已促請台東縣政府社會處議處失職人員，但社會處檢討事件責任竟全數歸咎基層人員及中階主管，致社工人員及科長選擇降調或辭職，紛紛走避，對基層社工人力及專業打擊甚深。（編輯：林興盟）1130326