教廷外長：中國對會晤教宗或設代表處沒有意願

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）教廷外長蓋拉格近日透露，對於教廷盼在北京設立代表處，中方目前「沒有意願」，至於教宗方濟各多次表達願與中國國家主席習近平會面，中方也認為「時機尚未成熟」。

天主教權威雜誌「美國」（America）昨晚刊登蓋拉格（Paul Gallagher）專訪，談到教廷對中國、烏克蘭、加薩走廊的看法。

被問到梵中互動現狀，蓋拉格指出，他今年2月前往德國參加「慕尼黑安全會議」時，並未再度與中國外交部長王毅在此場合會晤。蓋拉格2020年曾在慕尼黑與王毅舉行梵中外長會晤，當時是梵中數十年來最高階層的官方接觸。

蓋拉格表示，王毅和他此次都未提出在慕尼黑會面的要求，「中方向來希望事情逐漸自然地發展，因此中方可能期待下次梵中會晤的層級能稍微提高」。

被問到這是否意味教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）可能與中方高層會晤，蓋拉格回應，「可能性總是存在的，但目前沒有任何確切安排」。

至於教宗方濟各與習近平會晤的可能性，蓋拉格坦言，教宗已多次表達願與習近平會面，但迄未收到中方任何邀約，現階段中方可能會說「時機不對、時機尚未成熟」。

梵中2018年簽署主教任命暫時性協議，每2年透過談判決定是否續約。蓋拉格認為，今年10月應會再次續約，協議主要目的是解決中國主教任命的教務問題，梵中代表會面時雖會觸及其他話題，但「目前沒有針對其他議題展開談判」。

對於「教廷北京設處」問題是否端上談判桌，蓋拉格說明，教廷一直認為這是有助益的，但目前中方在這點沒有任何意願或讓步。

蓋拉格強調，教廷希望促成更多中國主教到梵蒂岡自由訪問，去年10月有2位中國主教來羅馬參加世界主教會議，希望今年也能比照辦理，中國與香港主教也有更多交流，「只要中國主教能出來多和外界接觸，我們都非常鼓勵」。（編輯：張若瑤）1130327