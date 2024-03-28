敦品中學學生鬧事 矯正署：加強教導員管教技巧

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（中央社記者王揚宇台北28日電）朝野立委關心桃園矯正學校敦品中學27日發生學生騷動案件。法務部長蔡清祥今天說，學生有意見的話要充分溝通。法務部矯正署長周輝煌表示，會透過在職教育等加強教導員的管教技巧。

敦品中學27日下午發生學生在戶外活動時，以無法打籃球為由大吼大叫鬧事、砸東西，矯正人員啟動緊急機制，並由矯正署支援人力，將學生收置舍房後，事件才告平息。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部等單位就「青少年法治教育與犯罪防制成效」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委沈發惠質詢時，關切敦品中學學生發生騷動事件。蔡清祥說，矯正署第一時間有去了解，原因是學生對課程有意見，本來學校是安排學生在教室內自習，但學生希望到教室外打籃球，在溝通上產生問題，因此造成學生騷動。

蔡清祥認為，學生如果有意見的話要充分溝通，尤其對青少年不能用強壓的方式，希望透過教育手段達到教化的目的，盡量用溝通告訴他們錯在哪裡。

國民黨立委羅智強質詢時也關注此案，並詢問學生是單純因為無法打籃球而發生滋擾。

周輝煌說，矯正署有進行了解，也請敦品中學做檢討報告，而大家覺得其中一個重要原因在於，敦品中學的教導員預算員額為27名，而近2年來有13名新進人員，所以一些教導員的心境、管教技巧上有待加強，會透過在職教育、常年教育做加強。

民進黨立委鍾佳濱則詢問，如果動物治療用於司法少年，有狗陪伴的實驗組跟沒有狗陪伴的對照組，這2組的效果有無顯著差別。蔡清祥說，他相信會有，也願意鼓勵4所矯正學校試辦。

此外，根據司法院所提書面報告指出，少年詐欺犯從2018年的3254案逐年增加，2023年為6323案，而少年法院裁定接受感化教育的人數，2018年為123人、2023年為169人。（編輯：蘇龍麒）1130328