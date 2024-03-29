台灣關係法45週年 美國喬治亞州議會歡慶

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）駐亞特蘭大辦事處今天在美國喬治亞州議會慶祝台灣關係法45週年，現場近百人共襄盛舉。州務卿拉芬斯伯格出席強調台灣是美國重要夥伴，台灣的民主體制在對岸長年威權壓力下仍堅毅發展，值得敬佩。

駐亞特蘭大辦事處發布新聞稿指出，活動邀請多位在喬州的台籍創業家及知名珍珠奶茶店，向拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）、喬州台灣連線共同主席、州議員及助理等分享在美經商成功經驗，並現場示範製作黑糖珍珠奶茶。

辦事處表示，在台灣關係法（Taiwan Relations Act）邁入第45年之際，台籍企業家於現場分享各自在科技、建築業及連鎖餐飲等不同領域實現「美國夢」的奮鬥歷程，並與喬州議員交流台美關係、喬州在地台灣美食及台商經商情形。

台灣留學生創立的美國連鎖餐廳Panda Express與台商經營的Flying Biscuit Café也提供美味小吃，供與會者品嚐。

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喬州眾議會台灣連線共同主席安娜薇茨（Teri Anulewicz，前譯阿努萊維奇）指出，去年訪台時發現台灣經貿發展蓬勃，扼守重要戰略位置，對美國及國際社會的重要性不容忽視。

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍表示，台灣關係法是台美合作基石，台美關係「如同美酒般越陳越香」，尤其在安全、經濟、教育及文化等領域的進展特別顯著，如美國持續對台軍售、簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協議、17個美國州政府在台設立經貿辦事處，以及「台美教育倡議」啟動後，美國許多州與台灣簽署相關備忘錄等成就。（編輯：陳惠珍）1130329