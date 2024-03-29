南僑機工公祭典禮 駐馬代表與僑界紀念碑獻花

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（中央社記者黃自強吉隆坡29日專電）馬台經貿協會今天舉辦南僑機工公祭典禮，緬懷抗戰期間犧牲生命與鮮血運送抗日物資的南洋僑胞，除宣讀祭文外，駐馬來西亞代表葉非比與僑界及華社到紀念碑前獻花，現場莊嚴肅穆。

南僑機工公祭典禮今天於南僑機工紀念碑前舉行，包括馬台經貿協會、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處、中華民國僑務委員會、留台校友會聯合總會、隆雪陳氏書院、華社研究中心、觀摩團輔導委員會、世界中華文化研究會總會等數十名代表出席。

今天公祭典禮先頒發祭旗，再宣讀祭文，說明南洋華僑司機和技工（南僑機工）是為抗日所付出的生命與鮮血，接著進行獻花圈儀式。

南僑機工是在對日抗戰期間從南洋參與抗戰交通運輸的僑胞，他們冒著生命危險穿越滇緬公路，運送各種物資協助國軍進行抗日活動。這群南洋機工約逾4000人，絕大多數是來自星馬、沙巴與砂拉越，另也包括泰國與緬尼等地的僑胞。

據馬來西亞媒體報導，當年有逾千名南僑機工沿途不幸感染瘧疾、或山路中遭遇日軍轟炸死亡，最後一名南僑機工也於2020年11月去世。滇緬公路有超過1/3的運輸車輛由南僑機工駕駛。

馬台經貿協會祕書長徐忍川受訪表示，今天的公祭儀式是紀念在滇緬公路壯烈犧牲的南僑機工，這群機工當中是以馬來西亞籍占多數，他們非常英勇並在抗戰時犧牲性命，值得後人敬佩。

甫於今年1月出版新書「滇緬公路與戰時運輸（1937-1942）」作者林國榮今天告訴中央社記者，滇緬公路工程艱巨，不僅東南方向大山脈切割，又有大河飛躍阻擋，須架設橋梁，但材料運輸困難，許多築路工人更在缺醫少藥下死亡。

林國榮指出，南僑機工服務團由為數逾4000多名東南亞華僑司機及機工自願抗日服務，當時滇緬公路已成，卻缺乏汽車司機駕駛與機工，這群南洋機工均自願響應加入開車運輸行列，南洋華僑陳嘉庚更在僑界報社刊登廣告，全東南亞華僑獲悉後紛搶著報名，加入抗日協助搶運物資。（編輯：高照芬）1130329