學者：台灣原住民族或許掌握獨立關鍵

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（中央社紐約31日綜合外電報導）學者戈爾拉赫（Alexander Gorlach）投書媒體說，台灣確實有人在討論獨立，但不是脫離中華人民共和國，而是脫離中華民國；有論點認為，台灣的原住民族可能掌握著關鍵。

在卡內基國際事務道德協會（Carnegie Council for Ethics in International Affairs）從事研究的戈爾拉赫投書政治新聞網站Politico說，第二次世界大戰後，日本交出所有殖民地，台灣成了中華民國一部分，但隨後民族主義者蔣介石輸掉國共內戰，帶著約200萬人撤退到台灣，建立軍事獨裁政權，統治所有人，包括早自6000年前就生活在台灣的原住民族。

戈爾拉赫認為，如今，從蔣介石的中華民國獨立出來的想法也來自這16個原住民族內部，他們從一開始就未真正自認屬於中國一部分，無論是在帝國主義、民族主義或共產主義統治下。

從事原住民研究的台北教育大學副教授鄭川如是太魯閣族人，她說，「理論上，台灣真正從中國控制下獨立的唯一可能是先讓台灣原住民族建立一個名為『福爾摩沙』的獨立國家」，然後「台灣的漢人可以加入這個新國家」。

戈爾拉赫提到，台灣多數原住民族仍居住在山區，荷蘭、葡萄牙和西班牙水手與商人都從未征服過這些地方，或徹底控制當地人民。王朝時期的中國也一樣，當時政權掌控的範圍大多在西岸地帶。只有日本人在20世紀初期成功併吞或占領全部的原住民土地。

法律學者認為，原住民與政府之間的任何徹底和解都需要某種形式的歸還和自治，而在這條路上也有了進展。

戈爾拉赫寫道，如今的民主台灣承認這些原住民族，學校會教授原住民語言，政府也全力支持原住民文化。愈來愈多台灣人發現自己有原住民血統，這或許也有助於解釋為何愈來愈多人開始自認是台灣人而非中國人。而在這些台灣人之中，有一群為數不多但積極發聲的人，不想與曾經壓迫人民的中華民國扯上關係，想另立一個嶄新的國家。

他還說，不同於中國的極權主義，這些人在民主國家完全有權利表達自己的信念並為此發聲；但要留意的是，這些觀點並非主流。

鄭川如說：「維持現狀比較好，沒人想改變它。」而這是因為，生活在台灣當前民主制度下，總好過被隔壁的獨裁者占領，如果這件事發生，幾乎可以肯定台灣迄今的成果都將倒退。

文章寫道，中國國家主席習近平主張征服台灣，因此成了台灣原住民族的敵人，這些原住民族可以理所當然地說，他們的祖先早在中國歷史萌芽很久之前就住在台灣，所以決定台灣未來的是他們，而不是北京。

戈爾拉赫還認為，台灣的政府可以藉由強調悠久的原住民文化資產，來運用這段與台灣原住民族新建立的結盟關係。這些原住民族的歷史可回溯到6000年前，他們定居於大洋洲島嶼，最遠抵達紐西蘭。因此，藉著積極參與這些原住民族的集會和會議，台灣可在中華民國近期歷史之外含蓄地提出國家地位論述。

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他說，宏觀來看，台灣成功的民主制度是個展現如何彌補殖民時期不當作為和罪行的好例子；與此相較，中國在習近平治下持續犯下帝國主義暴行，藉由征服西藏、內蒙、新疆和香港人民來打造帝國，恐嚇所有鄰國，並打壓中國各地地方文化。

他最後寫道，若讓習近平為所欲為，台灣原住民將再次被征服，與其他所有被迫遭北京控制的民族擁有同樣的悲慘命運。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130401