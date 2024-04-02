台澳簽署備忘錄 深化運輸安全合作

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（中央社記者楊淳卉雪梨2日專電）駐澳大利亞代表徐佑典與澳洲駐台代表馮國斌（Robert Fergusson）今天共同簽署更新版台澳「運輸安全合作與資訊交流瞭解備忘錄」（MOU），深化台灣與澳洲運輸安全合作承諾。

簽署儀式在澳洲外交貿易部舉辦，國家運輸安全調查委員會主委林信得與澳洲運輸安全局（ATSB）營運長麥納瑪拉（Colin McNamara）分別以視訊及實體方式見證。

徐佑典表示，台澳飛航安全合作行之有年，台灣運安會前身「航空器飛航安全委員會」在1998年與澳洲運輸安全局前身「飛安調查局」（BASi）簽署備忘錄，建立飛航安全合作機制，台灣汲取澳洲民航調查專業，提高自身調查能力。

徐佑典表示，去年6月5日至7日，運安會在台舉行「國際運輸安全協會（ITSA）首長年會」，澳洲運輸安全局代表也與其他15個國家的事故調查機關出席。

徐佑典指出，此次更新版備忘錄將自民航範圍，進一步擴大至海事及鐵道運輸安全，並涵蓋事故及事件調查、安全數據研究及技術培訓等。

徐佑典說，台澳近年來深化貿易、教育、文化、科技及潔淨能源等廣泛領域的夥伴關係，2023年台灣是澳洲第5大出口市場及第7大貿易夥伴，澳洲也為台灣重要能源及礦物來源，雙方定期就能礦及農業等議題討論。本次簽署新版備忘錄凸顯台澳對深化運輸安全合作的承諾。

林信得表示，台灣儘管未能以正式會員或觀察員身分參與「國際民航組織」（ICAO）及「國際海事組織」（IMO）等，但在事故調查上均遵守國際組織規範進行調查作業，與世界接軌。透過本次簽署，盼未來能與澳洲運安局持續在運輸安全各項議題上緊密的合作交流。

馮國斌則肯定台澳在諸多領域的合作密切，樂見這次更新版備忘錄簽署，能促進雙方在運輸安全進一步合作。

台澳運輸安全合作由來已久，雙方任務由原本的飛航事故調查，擴展至水路、鐵道及公路的事故調查。這次與澳洲運輸安全局更新MOU，將合作範圍擴大納入共同列為執掌的水路及鐵道重大運輸事故調查，為台澳運安合作建立更完備交流機制。（編輯：張芷瑄）1130402