英工黨影子副大臣：若勝選將持續深化對台合作

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）英國工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼勛爵接受中央社專訪表示，台灣是民主燈塔，民主得來不易，需要不斷被捍衛；他說，工黨若有幸在今年勝選執政，將與即將上任的賴清德政府持續深化合作。

今年70歲的梁辛尼勛爵（Lord Leong）是英國「工黨台灣之友會」共同主席，他3月30日至4月5日率工黨議員共7人訪台，晉見總統蔡英文，拜會立法院、外交部、經濟部、教育部等單位，並在昨晚接受中央社專訪。

對於為何成為挺台推手，梁辛尼表示，英國工黨非常重視民主、人權、社會正義等價值，這也是他個人深信的理念，「台灣是民主燈塔，我的角色是盼盡其所能促進英台間人與人的交流，也希望促成更多工黨議員與台灣立委交流。」

梁辛尼說，民主並非一蹴可幾，是一段漫長旅程，「民主需要不斷被捍衛，不能被視為理所當然。」

根據英國衛報近日報導，工黨在今年國會大選的聲勢領先，一份最新民調顯示，若現在立刻舉行選舉，執政的保守黨席次恐由365席掉到只剩98席，工黨則可能暴增至468席，囊括國會7成席次。

被問到工黨選情看好，梁辛尼打趣說要先「敲木頭」期許保持好運，因為民調只是參考，選舉結果才是真正民意展現，但若工黨有幸執政，他的很多同僚將從影子內閣成為真正閣員，這是他們所期待的。

至於工黨若勝選會採取何種對中政策，梁辛尼說，工黨將對目前英國保守黨政府所有部門的對中關係做全面審查，再以此制定政策；對於台灣，則將持續強化民間互動與經貿關係，經濟、安全、人工智慧、網路犯罪都是重要合作議題。

談到台灣總統當選人賴清德5月就職後的雙邊互動，梁辛尼說，他首先要恭喜賴清德勝選，他聽說賴政府將延續蔡總統在兩岸「維持現狀」的路線，他認為這相當重要，他也將繼續支持台灣的國際參與，促進台灣成為各種國際組織的會員或觀察員。

英國國會今年3月完成加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」立法，隨著CPTPP各成員經濟體陸續完備國內批准程序，英國入會協定可望於今年底生效，台灣與中國都申請加入CPTPP，目前仍在爭取成立入會工作小組的階段。

梁辛尼說，CPTPP制定了非常高的入會標準，有些國家可能達不到要求，英國成為CPTPP正式會員後，將與其他成員一起按照高標準研究新的申請案。

梁辛尼進入政壇前是出版業成功創業家，他表示，此次訪台拜會各單位，也聚焦討論了台英新創產業的合作商機，尤其是綠能、人工智慧、新技術等領域。

他表示，英國是島國，脫離歐盟後更需要放眼世界市場，台灣也正增加到歐洲的投資，這是開拓彼此合作的絕佳機會。

梁辛尼會晤蔡總統時盛讚台灣的噶瑪蘭威士忌，他笑稱首度認識噶瑪蘭威士忌，是外交部次長謝武樵擔任駐英代表時引介的，讓他「一試成主顧」，噶瑪蘭威士忌絕對有「世界級水準」，可惜此行來台行程太緊湊，沒機會前往工廠參觀，「說不定蘇格蘭與台灣威士忌也有合作商機」。

作為英國少數東亞裔成功政治人物，梁辛尼也分享心得。梁辛尼解釋，近來有非常大量香港人移居英國，工黨內漸漸不再用華裔（Chinese）的稱呼，改用更廣泛的「東亞裔」，因為可以包括越南、印尼、泰國等。

他強調，許多東亞裔父母都希望小孩經商、當律師醫生，不希望小孩從政，他很榮幸成為工黨內第一個獲得終身爵位（life peer）的東亞裔人，盼藉此激發更多東亞裔年輕人參政，「身處多元族群社會，你必須為自己發聲，且要大聲喊出來。」（編輯：謝佳珍）

喝酒警語：禁止酒駕，飲酒勿開車；飲酒過量，有害健康。1130403