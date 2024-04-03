接見AIT主席 韓國瑜：在國防外交基本上三黨一致

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（中央社記者范正祥台北3日電）立法院長韓國瑜今天接見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格時表示，這屆立法院113席三黨立委，內部時常有爭辯甚至爭吵，但對外的國防和外交，基本上三黨一致，國防外交都能達成共識。

目前在台訪問的羅森伯格（Laura Rosenberger）上午前往立法院會見韓國瑜。雙方致詞時段公開，接著舉行閉門會談。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，最大震度達6強。韓國瑜今天會見羅森伯格，致詞時感謝羅森伯格在強震後冒著危險前來拜訪，熱情感人，同時也致歉指出有多位立委原要到場歡迎，但因高鐵一度停駛，行程受影響。

韓國瑜指出，本屆立法院113席立委中，參加台美國會聯誼會的高達72位，代表立法院非常重視與美國國會議員交流；目前立法院對美國展開各種外交工作和感情的聯繫。韓國瑜也特別感謝美國總統拜登，在國情咨文報告中再次強調台海和平重要性。韓國瑜指出，這對安定台灣民心非常重要。

韓國瑜表示，在總統當選人賴清德上任前，羅森伯格蒞臨台灣，對新任總統及2300萬民眾，都是一股很穩定的情感傳遞，也代表穩定的台美關係，在此時此刻顯得格外重要。

羅森伯格致詞時說，台灣人民在今年1月舉行自由且公平的選舉，是區域乃至世界民主燈塔展現。

羅森伯格表示，今年1月台灣大選後，她也與兩位前美國政府官員一起訪台，展現美國對台灣跨黨派支持，而且那次訪台也與台灣各個政治光譜領袖都有會面，也是要展現美國與台灣會持續在不管怎樣的政治光譜，都會進行交流合作。這次來台，她也是要表達相同態度，會持續對台灣堅定且保持友好。

她指出，台美之間的夥伴關係，向來都非常成功，無論在美國或台灣，彼此之間的夥伴關係都是跨黨派。

羅森伯格說，美國對台的政策，一直以來，在過去45年都非常一致，是立基於台灣關係法、三公報以及六項保證之上，橫跨台美不同政府，都是非常一致的政策，這個月台灣關係法邁入45週年，也是跨黨派對台灣支持的展現。

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羅森伯格說，她常講，台美之間的夥伴關係，是有史以來最好，也期盼接下來與韓國瑜持續合作，推動雙邊關係的成長與合作。

在羅森伯格致詞後，韓國瑜說，「最後補充報告一句話」，現在113席三黨立委，內部時常有爭辯甚至爭吵，但對外國防和外交，基本上三黨都是一致，這點要特別報告；三黨之間多次交換意見，所以國防外交都能達成共識，這訊息也是很重要。（編輯：黃國倫）1130403