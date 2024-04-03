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花蓮地震累計7死 蘇花公路匯德隧道停車場、台泥和仁礦區落石奪命
首頁 / 政治

韓國瑜會見英國工黨訪團 盼支持台灣加入CPTPP

2024/4/3 14:24（4/3 14:51 更新）
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立法院長韓國瑜（右2）、副院長江啟臣（右1）3日接見及款宴「英國工黨國會議員訪問團」工黨台灣之友會共同主席梁辛尼勛爵（Lord Leong）（左3）一行。中央社記者鄭傑文攝 113年4月3日
立法院長韓國瑜（右2）、副院長江啟臣（右1）3日接見及款宴「英國工黨國會議員訪問團」工黨台灣之友會共同主席梁辛尼勛爵（Lord Leong）（左3）一行。中央社記者鄭傑文攝 113年4月3日
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（中央社記者范正祥台北3日電）立法院長韓國瑜今天會見英國工黨國會議員訪問團時表示，爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）對台灣未來經貿發展非常重要，期盼訪問團能將台灣希望加入CPTPP的心聲傳遞到英國國會。

英國工黨台灣之友會共同主席梁辛尼勛爵（Lord Leong）以「工黨台灣之友會」共同主席，以及工黨影子商業及貿易副大臣的身分，率領工黨議員訪問台灣。訪團今天拜會立法院，由韓國瑜會見，立法院副院長江啟臣、國民黨立委張嘉郡、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委林國成等人在場。

韓國瑜指出，這幾年來，英國與台灣交往愈來愈頻繁。他舉例，包括在教育領域，台灣學生赴海外留學的國家排名，英國已經是第4大，僅次於美國、澳大利亞、日本。

他說，未來立法院與英國國會一定會有更頻繁的密切來往。

韓國瑜表示，感謝這幾年來英國國會對立法院及台灣的大力支持。他並呼籲，期盼英國工黨國會議員也能將台灣希望加入CPTPP 的心聲，傳遞到英國國會。

梁辛尼勛爵說，英國工黨國會議員訪問團此行訪台，在各地都感受到台灣的好客，訪問團非常感謝。（編輯：郭無患）1130403

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