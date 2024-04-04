柯文哲與AIT主席會面 盼合作打造韌性社會

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（中央社記者游凱翔台北4日電）台灣民眾黨今天表示，黨主席柯文哲昨天與美國在台協會（AIT）主席羅森伯格會面時提到，會秉持誰執政台美關係都不會改變的信念，與民主陣線夥伴站一起，守護台海和平穩定，盼台美合作打造更韌性社會。

民眾黨中午發布新聞稿指出，主席柯文哲昨天下午於台玻大樓接見美國在台協會理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger），雙方就兩岸議題、台美關係及民眾黨選後發展對談，一個小時的會面氣氛融洽。

柯文哲表示，自己與羅森伯格已會面多次，對彼此都不陌生，也很感謝美國堅定守護台灣，並強調他在選前就曾經提及，不論是誰執政台美關係都不會改變，如今台灣民眾黨也會秉持這樣的信念，與民主陣線的夥伴站在一起守護台海和平穩定。

柯文哲提到，民眾黨在立院的3大目標為國會改革、司法改革及媒體改革，至於成為關鍵少數的民眾黨是否會與特定政黨進行合作，柯文哲表示，會以完成這3大目標為前提，在不同議題上針對可行性進行討論，不會預設立場。

柯文哲補充，民眾黨的年輕支持者多關注於民生議題，故民眾黨團在立院也會加強監督力道，並推動對台灣長期發展有利的法案。

民眾黨提到，雙方也針對台海現狀討論，尤其是在中共採取灰色地帶戰術情況下，柯文哲說，共機仍不斷擾台，恐無利於兩岸累積善意。

花蓮昨天發生地震，柯文哲表示，因台灣位於地震及颱風帶，面對災害及提升憂患意識很重要，此一情況也適用於迫在眉睫的台海問題上，盼台美可共同合作，打造更有韌性的社會。（編輯：翟思嘉）1130404