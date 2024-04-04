陳建仁關懷花蓮震災傷者發慰問金 感謝國軍救災

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（中央社記者賴于榛台北4日電）花蓮昨天發生規模7.2地震，行政院長陳建仁今天赴花蓮聽取災情報告後，前往花蓮慈濟醫院關懷住院的震災傷者傷勢及家人狀況、發放慰問金；他並感謝國軍在震災第一時間，投入相關救援救災工作。

花蓮強震釀災，中央災害應變中心截至今天下午4時25分統計，全國已累計10死、1067傷、660人受困及38人失聯，原失聯的花蓮縣小錐麓步道65歲連姓男子確定罹難。

陳建仁今天在副總統當選人蕭美琴、行政院秘書長李孟諺、林子倫發言人，經濟部長王美花、教育部長潘文忠、交通部次長陳彥伯、花蓮縣長徐榛蔚，民進黨立委沈伯洋、陳瑩，國民黨立委傅崐萁、鄭天財與台灣民眾黨立委林憶君等人陪同下，一同赴花蓮縣災害應變中心聽取花蓮地震搜救、災損與相關應變整備作為。

隨後，陳建仁在徐榛蔚、慈濟醫院院長林欣榮等人陪同下，前往花蓮慈濟醫院慰問受傷民眾、了解醫院收治狀況，關心傷者傷勢及家人是否安好，並發放慰問金祝福傷者早日康復。

陳建仁也前往中華國小關心受災民眾收容安置情形，向受災安置居民加油打氣並表達慰問之意，同時也感謝國軍在震災第一時間投入相關救援救災工作，並快速組裝「野戰移動式沐浴機」供收容安置民眾沐浴使用。（編輯：林克倫）1130404