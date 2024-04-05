駐紐約辦事處譴責中國 藉震災扭曲台灣主權事實

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）台灣發生強震後，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽在安理會感謝國際社會關心。駐紐約辦事處譴責中國藉機進行認知作戰，此舉凸顯北京對台只有政治算計、缺乏善意的威權本質。

花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在安全理事會討論兒童與武裝衝突的會議上發言，開頭便慰問受傷、失去親人、家園損毀等受震災影響的台灣人民。

耿爽隨後表示：「剛才有代表在發言中提到『中國台灣地區』發生的強烈地震。中國大陸方面對此次地震造成的傷害高度關切，已經向受災的台灣同胞表達誠摯慰問，並願意提供協助。我們感謝國際社會表達的同情與關心。」

駐紐約辦事處今天發布新聞稿，駁斥北京企圖扭曲台灣主權事實，並以「無恥行徑」譴責中國利用台灣震災在國際上進行認知作戰。

辦事處說，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬；只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2350萬人民；中華人民共和國從未統治台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分，這是國際公認的客觀事實和台海現狀。

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新聞稿寫道：「我們感謝國際社會對台灣震災的衷心關懷，也呼籲國際社會共同關切並譴責中國一再惡意散播扭曲台灣主權地位的說法。」

針對耿爽在聯合國安理會的涉台發言，外交部發言人劉永健以和駐紐約辦事處幾乎雷同的說詞駁斥。立法院外交及國防委員會召委王定宇批評，耿爽奉命做出此發言「令人覺得噁心」，中國詮釋「寡廉鮮恥」非常到位。（編輯：郭中翰）1130405