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耿爽替台感謝國際社會 外交部批利用震災打認知戰

2024/4/4 22:32（4/4 22:45 更新）
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中國常駐聯合國代表團副代表耿爽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱國強、吳昇鴻台北4日電）中國常駐聯合國代表團副代表耿爽3日在聯合國安理會發言，感謝國際社會對台灣地震的同情關懷；外交部今天表示，譴責中國利用台灣震災，在國際上進行認知作戰的無恥行徑，凸顯中國對台灣只有政治算計，毫無善意的威權本質。

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽於美東時間4月3日，在聯合國安理會中發言，感謝國際社會對台灣發生強烈地震的同情及關懷；除聯合國官網有耿爽這番發言的影像外，中國常駐聯合國代表團官網上，亦有耿爽發言的中文全文。

對此，外交部發言人劉永健表達不滿，並指出，嚴正譴責中國利用台灣震災，在國際上進行認知作戰的無恥行徑，正凸顯中國對台灣只有政治算計，毫無善意的威權本質。

劉永健重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2350萬人民；中華人民共和國從未統治台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分，這是國際公認的客觀事實和台海現狀。

劉永健表示，花蓮地震發生至今，已經有許多國家、國際組織主動向政府及人民表達關心，並願提供協助，外交部對於國際社會即時且溫暖的慰問，表示誠摯感謝。

立法院外交及國防委員會召委王定宇批評，耿爽奉命做出此發言「令人覺得噁心」，中國把「寡廉鮮恥」4個字詮釋非常到位。（編輯：林克倫）1130404

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