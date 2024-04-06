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美太平洋艦隊指揮官交接 印太司令歡迎唐華觀禮

2024/4/6 08:51
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（中央社台北6日電）美國海軍4日在夏威夷舉行太平洋艦隊指揮官交接典禮，印太司令阿基里諾致詞時，歡迎來自全球的幾位重要夥伴觀禮，點名台灣海軍司令唐華。典禮由美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂主持。

阿基里諾（John C. Aquilino）致詞時，歡迎來自日本、馬來西亞、台灣、墨西哥、韓國、及菲律賓的重要夥伴。他表示，他們的出席見證了與美國的友誼、及與美國夥伴、盟友關係的重要性，「我們團結起來會更強大」。

美國太平洋艦隊指揮官交接典禮4日舉行，由美軍參謀首長聯席會議戰略、計畫與政策主任柯勒（Stephen Koehler）接任司令，取代帕帕羅（Samuel J. Paparo）。

帕帕羅去年獲美國總統拜登（Joe Biden）提名，接任印太司令部司令，阿基里諾預計在4月退役。

路透社3月底引述6名知情人士報導，唐華將赴夏威夷出席這場交接典禮，之後擬參加4月8日到10日在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」（Sea-Air-Space conference），也會安排與弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）會面。

美國國防部對於唐華預計訪美一事沒有評論。（編輯：高照芬）1130406

#唐華
#阿基里諾
#帕帕羅
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