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花蓮地震停水 軍方協助台水工程車鐵路運往災區

2024/4/6 13:22（4/6 13:36 更新）
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陸軍第二地區支援指揮部運輸連官兵5日協助自來水公司工程車進行鐵運裝載作業。（國軍第二作戰區提供）中央社記者吳書緯傳真 113年4月6日
陸軍第二地區支援指揮部運輸連官兵5日協助自來水公司工程車進行鐵運裝載作業。（國軍第二作戰區提供）中央社記者吳書緯傳真 113年4月6日
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（中央社記者吳書緯台北6日電）花蓮地震造成花蓮縣秀林鄉和平村停水，國軍第二作戰區今天表示，因蘇花公路坍方道路不通，自來水公司工程車改以鐵路運輸方式，執行災後復原供水任務，第二作戰區支援指揮部運輸連官兵昨天協助台灣自來水公司鐵運裝載作業。

陸軍第二作戰區指出，目前依地方政府需求，執行前進指揮所開設、校園環境整理、廢棄物清運、人員撤離、夜間施工照明、灑水、沐浴站開設等任務。

國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。（編輯：郭無患）1130406

花防部化兵連官兵於化仁國中開設簡易沐浴站。（國軍第二作戰區提供）中央社記者吳書緯傳真 113年4月6日
花防部化兵連官兵於化仁國中開設簡易沐浴站。（國軍第二作戰區提供）中央社記者吳書緯傳真 113年4月6日
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